Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух золотых медалей на чемпионате мира

Аверина завоевала две золотые медали в первый день мирового первенства в японском Китакюсю, победив в упражнениях с обручем и мячом.

«Уважаемая Дина Алексеевна! Рад поздравить вас с двойным триумфом в Японии. Вы красиво открыли “золотой” счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец! Желаю вам удачи и вдохновения для новых спортивных успехов», — говорится в поздравительной телеграмме.