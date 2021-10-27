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19:11 (мск), источник: Sport24

Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух золотых медалей на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Дину Аверину с победой в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике.

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Источник: РИА "Новости"

Аверина завоевала две золотые медали в первый день мирового первенства в японском Китакюсю, победив в упражнениях с обручем и мячом.

«Уважаемая Дина Алексеевна! Рад поздравить вас с двойным триумфом в Японии. Вы красиво открыли “золотой” счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец! Желаю вам удачи и вдохновения для новых спортивных успехов», — говорится в поздравительной телеграмме.

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