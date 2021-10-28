Сестры Аверины с первых двух мест вышли в финал личного многоборья на чемпионате мира

Это просто космос! Дина Аверина завоевала два золота ЧМ-2021 с шикарными оценками

По итогам четырёх упражнений протокол возглавила Дина Аверина, на счету которой 85,175 балла. Второе место заняла Арина, заработавшая 83,650 балла. На третьей строчке расположилась представительница Беларуси Алина Горносько (81,675 балла).

Также сёстры Аверины вышли в финалы ЧМ на отдельных снарядах, а именно в упражнениях с булавами и с лентой. Эти финалы состоятся сегодня, 28 октября.