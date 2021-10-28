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15:23 (мск), источник: ТАСС

Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде

Россиянка Дина Аверина заняла второе место на чемпионате мира в Японии.

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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ситуация с оценкой россиянки Дины Авериной за упражнения с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике является повторением скандала на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

«Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх, — сказала Винер-Усманова. — Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности».

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