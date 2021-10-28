Винер-Усманова обрушилась с критикой на Кузьмину после серебра Дины Авериной на ЧМ

— Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше. Я позвонила президенту, он сказал, что проследит, но, к сожалению, вечером повторилось то же самое. Судьи вечером поставили очень низкую оценку, которая не соответствовала её исполнению. Очень смело, чисто, а ей поставили оценку на пять сотых меньше. Возможно, Алина — прекрасная гимнастка, но на Олимпиаде она получила 24, а здесь 29, хотя выполнила не лучше, а хуже, — это всё делает Кузьмина.