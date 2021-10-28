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15:58 (мск), источник: ТАСС

Дина Аверина рассказала, что ей очень тяжело комментировать судейство упражнений с лентой

На чемпионате мира россиянка стала второй в данных упражнениях, уступив победительнице 0,05 балла.

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Источник: AFP 2021

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянке Дине Авериной тяжело комментировать ситуацию с судейством упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом она рассказала ТАСС.

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В четверг Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала Алина Горносько из Белоруссии (23,950 балла). Аверина подала протест на свои баллы, однако он был отклонен.

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним, — сказала Аверина. — Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать тоже самое».

Авериной 23 года, она является серебряным призером Олимпиады в Токио и 16-кратной чемпионкой мира. Чемпионат мира завершится 31 октября.

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