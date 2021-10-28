Дина Аверина рассказала, что ей очень тяжело комментировать судейство упражнений с лентой
На чемпионате мира россиянка стала второй в данных упражнениях, уступив победительнице 0,05 балла.
На чемпионате мира россиянка стала второй в данных упражнениях, уступив победительнице 0,05 балла.
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянке Дине Авериной тяжело комментировать ситуацию с судейством упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом она рассказала ТАСС.
В четверг Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала Алина Горносько из Белоруссии (23,950 балла). Аверина подала протест на свои баллы, однако он был отклонен.
«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним, — сказала Аверина. — Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать тоже самое».
Авериной 23 года, она является серебряным призером Олимпиады в Токио и 16-кратной чемпионкой мира. Чемпионат мира завершится 31 октября.