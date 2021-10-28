Путин — Д. Авериной: вы вновь продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за Ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу. Желаю Вам всего наилучшего», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.