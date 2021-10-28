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28 октября, источник: Чемпионат.com

Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу личных золотых медалей ЧМ

Россиянка Дина Аверина превзошла легендарную соотечественницу Евгению Канаеву по числу личных золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира.

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Источник: Reuters
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Золото Дины в упражнении с булавами стало для неё 14-й личной наградой на первенствах планеты. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 13 золотых медалей в личном зачёте.

Всего же с учётом командных золотых наград Аверина отстаёт от Канаевой на одно золото. Дина — 16-кратная чемпионка мира, а Евгения — 17-кратная. Однако уже на чемпионате мира — 2021 Аверина может превзойти Канаеву и по общему числу золотых наград. Это случится, если сборная России выиграет командный титул, а сама Дина — личное многоборье.

Отметим, что уже сегодня Дина могла стать 17-кратной чемпионкой мира, если бы соревнования с лентой не завершились очередным судейским скандалом.

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