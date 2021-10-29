Россиянки выиграли медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Россиянки одержали победу в групповом многоборье. Также их баллы принесли сборной лидерство в командном турнире.

В индивидуальных программах три золотые медали завоевала Дина Аверина (обруч, мяч, булавы). Гимнастка стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд Евгении Канаевой по числу побед.

У российской команды также три серебряные (мяч, булавы, лента) и одна бронзовая (лента) медали.

В упражнении с лентой победу одержала спортсменка из Белоруссии Алина Горносько, у белорусских спортсменок также одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третье место у команды из Италии (0−2−1).

30 октября пройдет личное многоборье, 31 октября разыграют медали в командных упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и четырьмя булавами.

При этом Дина Аверина претендовала на то, чтобы стать 18-кратной чемпионкой мира. 28 октября в упражнениях с лентой ей присудили 23,900 балла, из-за чего россиянка заняла второе место, уступив Горносько. Арина Аверина показала третий результат (23,450 балла). Обе россиянка подали протесты, однако они были отклонены.