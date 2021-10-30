Хватит говорить про судейство! Кто виноват в поражениях российских гимнасток-художниц?
На чемпионате мира нет заговоров. Россиянки проигрывают по объективным причинам. Но если они лучшие, то судьи спокойно отдают им золото.
На чемпионате мира нет заговоров. Россиянки проигрывают по объективным причинам. Но если они лучшие, то судьи спокойно отдают им золото.
За тем, что окружает чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021 следить порой неприятно. Особенно, когда россиянки проигрывают. И дело не в самой упущенной победе, нет. А в том, что после поражений строятся теории заговоров и раздаются крики: «Засудили!».
Судейство в художественной гимнастике — тема сложная и не слишком прозрачная. Но, пожалуй, хватит после каждой неудачи говорить про арбитров и искать виноватых на стороне.
Все мы прекрасно помним ситуацию на Олимпиаде в Токио: ни «личницы», ни «групповички» из России впервые за 25 лет не завоевали олимпийское золото. Дина Аверина уступила 0,015 балла израильтянке Линой Ашрам, допустившей потерю. В групповом многоборье россиянки проиграли почти два балла сборной Болгарии. Тогда Россия решила однозначно — засудили.
Чемпионату мира ещё до того, как начался, можно было дать слоган: «Не засуди Россию!» С первого дня турнира именно за оценками все и следили. Да так, что не замечали очевидных ошибок россиянок. В упражнениях с обручем Арина Аверина потеряла снаряд. Вот только комментаторы после выставления невысоких оценок, начали кричать о том, что нас опять засудили. Работавшая в эфире Юлия Синицына даже сравнила это с геноцидом.
Судейство припоминали при любом удобном (и не очень) случае. И даже после космических баллов Дины Авериной за мяч — 29,125, и это со сбавками! — говорили об ответе судьям.
Такое ощущение, что соперников на турнире нет. Бьёмся против арбитров.
Во второй день турнира же случилось непоправимое — Дина и Арина Аверина уступили в борьбе за золото в упражнениях с лентой. Алина Горносько из Беларуси опередила Дину на 0,05 балла!
Сравнить соперниц между собой было просто, ведь они выходили на ковёр друг за другом. Выступление Горносько было чувственным и безумно пластичным, за что она и получила 23,950. Арина выглядела шикарно и не допустила серьёзных ошибок, но ей поставили 23,450. Дина тоже представила сложнейшую и эмоциональную программу. Итог — 23,900 балла.
Тренерский штаб сборной России подал два протеста, но они не были удовлетворены. Дина грубо выругалась, забыв про микрофоны, Ирина Винер-Усманова заявила о повторении скандальной ситуации, сложившейся на Играх-2020, и снова вспомнила Наталью Кузьмину из FIG.
Но ведь Горносько-то смотрелась лучше! Да, у Дины сложность выше, вот только уровень владения телом — слабее. Обычно гибкие Аверины на фоне Алины выглядели не лучшим образом. Это показали и баллы. У Авериных 5,2 и 4,9, в то время как у Горносько — 5,4.
Нельзя не отметить, что Дине и Арине за ошибки и артистизм сняли гораздо меньше баллов, чем Алине. Но всё равно болельщики в России уверены, что наших засудили, ведь, по мнению Ирины Винер-Усмановой, в мире не могли пережить четыре золота России.
А ведь несколько лет назад Ирина Александровна не видела ничего страшного в поражении российской команды и говорила, что медалями надо делиться.
«Если мы всегда и все будем выигрывать, как уже много лет, то для вида спорта это не очень хорошо — чтобы одна страна выигрывала все и всегда. Поэтому сейчас прицел у нас на Олимпийские игры. Как говорится, надо делиться медалями на чемпионатах мира, а Олимпиаду выигрывать», — рассказывала Винер-Усманова в 2014 году, когда российские «групповички» не прошли квалификацию в многоборье на ЧМ в Измире.
Виновной в поражении Авериных снова стала глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина. Собственно, как и на Олимпиаде.
«Возможно, Алина — прекрасная гимнастка, но Дина получила на Олимпиаде 24, а здесь 23,9, хотя Горносько выполнила не лучше, а хуже — это все делает Кузьмина. Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Она никак не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России», — пояснила Винер-Усманова «Матч ТВ».
А что могла сделать Кузьмина? Если она организовала заговор — настаивайте на проведении расследования. Или её вина в том, что судьи не принимали протесты российской стороны?
Судьи в поражении не виноваты. Просто иностранные гимнастки стали лучше, и россиянки уже не могут занять первое место, если выступают с ошибками. Это наглядно показало групповое многоборье. Россиянки допустили потерю и рассинхрон в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Судьи жёстко порезали нашу оценку — 42,100. Казалось, сборная России уже потеряла золото, особенно на фоне классных итальянок и белорусок.
Однако в упражнениях с пятью мячами наши гимнастки собрались и выдали потрясающее по уровню выступление. И судьи оценили его на 46,250! Даже россиянки удивились своим оценкам. В итоге девочки взяли золото с большим преимуществом!
Делаешь ошибку — режут беспощадно, выполняешь идеально — награждают, как следует. Примерно так работают арбитры на протяжении всего чемпионата мира. И такая система применяется не только к россиянкам, но и ко всем участницам турнира. Когда ошибаются девушки не из России, им тоже ставят немилосердно низкие оценки.
Но уровень соперниц за последние годы действительно вырос — Россия не с лёгкостью забирает золотые медали, а действительно борется за них. Об этом говорит и Яна Кудрявцева: «Девочки из других сборных становятся лучше. Мы тоже. Но вот Горносько набирает опыт, она давно на высоком уровне. Скорее, конкуренты становятся лучше, чем останавливаемся мы».
России надо привыкать побеждать в условиях жёсткой конкуренции. На Олимпиаде в Токио судейство как объяснение поражения сработало. Дальше работать уже не будет.
Автор: Татьяна Постникова