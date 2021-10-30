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11:48 (мск), источник: РБК

Критикуемую Винер россиянку вернули в кандидаты в главы судей FIG

Россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в число кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике, сообщается на сайте FIG.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG.

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье состоится конгресс FIG. На нем пройдут выборы руководства организации, также будут сформированы составы комиссий и техкомитетов.

19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что кандидатура Кузьминой была снята. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября. Также Винер подвергла критике судейство на чемпионате мира в японском Китакюсю.

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Кузьмина оказалась в центре внимания летом после вызвавшего резонанс судейства на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на допущенную грубую ошибку — потерю предмета.

Российская сторона оспорила результаты соревнований. Однако в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости. Винер-Усманова утверждала, что Кузьмина на Олимпиаде в Токио хотела показать свою отстраненность от России, и что она не простит ей слезы российских гимнасток.

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