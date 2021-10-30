Критикуемую Винер россиянку вернули в кандидаты в главы судей FIG

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG.

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье состоится конгресс FIG. На нем пройдут выборы руководства организации, также будут сформированы составы комиссий и техкомитетов.

19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что кандидатура Кузьминой была снята. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября. Также Винер подвергла критике судейство на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Читайте также Винер-Усманова обрушилась с критикой на Кузьмину после серебра Дины Авериной на ЧМ

Кузьмина оказалась в центре внимания летом после вызвавшего резонанс судейства на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на допущенную грубую ошибку — потерю предмета.