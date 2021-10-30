Критикуемую Винер россиянку вернули в кандидаты в главы судей FIG

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG.
С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье состоится конгресс FIG. На нем пройдут выборы руководства организации, также будут сформированы составы комиссий и техкомитетов.
19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что кандидатура Кузьминой была снята. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября. Также Винер подвергла критике судейство на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Кузьмина оказалась в центре внимания летом после вызвавшего резонанс судейства на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на допущенную грубую ошибку — потерю предмета.
Российская сторона оспорила результаты соревнований. Однако в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости. Винер-Усманова утверждала, что Кузьмина на Олимпиаде в Токио хотела показать свою отстраненность от России, и что она не простит ей слезы российских гимнасток.