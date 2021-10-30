Дина Аверина побила рекорд Канаевой по золотым медалям чемпионатов мира

Дине Авериной 23 года. На чемпионате мира-2021 она ранее также завоевала три золота — в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Еще одна золотая медаль досталась ей по итогам победы россиянок в групповом многоборье — Дина Аверина в нем не выступала, но получит награду высшего достоинства за общую досрочную победу в командном турнире.