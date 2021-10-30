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13:20 (мск), источник: РБК

Дина Аверина побила рекорд Канаевой по золотым медалям чемпионатов мира

Российская гимнастка в субботу выиграла личное многоборье на чемпионата мира в Японии. Эта золотая медаль стала для Дины Авериной 18-й в рамках данных турниров.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на мировых первенствах.

Аверина в субботу победила в личном многоборье.

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Дине Авериной 23 года. На чемпионате мира-2021 она ранее также завоевала три золота — в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Еще одна золотая медаль досталась ей по итогам победы россиянок в групповом многоборье — Дина Аверина в нем не выступала, но получит награду высшего достоинства за общую досрочную победу в командном турнире.

Аверина также побеждала на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов, стала серебряным призером Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье.

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