Дина Аверина побила рекорд Канаевой по золотым медалям чемпионатов мира
Российская гимнастка в субботу выиграла личное многоборье на чемпионата мира в Японии. Эта золотая медаль стала для Дины Авериной 18-й в рамках данных турниров.
Российская гимнастка в субботу выиграла личное многоборье на чемпионата мира в Японии. Эта золотая медаль стала для Дины Авериной 18-й в рамках данных турниров.
Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на мировых первенствах.
Аверина в субботу победила в личном многоборье.
Дине Авериной 23 года. На чемпионате мира-2021 она ранее также завоевала три золота — в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Еще одна золотая медаль досталась ей по итогам победы россиянок в групповом многоборье — Дина Аверина в нем не выступала, но получит награду высшего достоинства за общую досрочную победу в командном турнире.
Аверина также побеждала на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов, стала серебряным призером Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье.