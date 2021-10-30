Винер-Усманова — о завершении карьеры сестрами Авериными: «Cегодня мы радуемся, а что будет завтра — увидим»

«Вы знаете, я всегда — еще когда работала с Алиной Кабаевой, Ириной Чащиной — говорила, что сегодня мы работаем. А что будет завтра — мы не знаем. Сегодня надо радоваться, и не надо думать, что сегодня грустно, а завтра будет весело. Ведь завтра может и не наступить. Поэтому сегодня мы радуемся, а что будет завтра — увидим», — сказала Винер «Матч ТВ».

«Мы выиграли две основные медали — финалы многоборья в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. Третье место тоже наше — у Арины. К тому же три золотые медали взяли в отдельных видах. Командный результат порядка 16 баллов, между Диной и вторым местом — 3,5. Девочки выступили очень прилично. Конечно, это радует, что мы снова приехали в эту страну и все выиграли. Как и всегда.





Обруч Арины низко оценили? Она там действительно сделала ошибки, незаметные для зрителя, но заметные для судей и для меня. Я не возражаю против того, что ей сняли. Может, не так много… Но в общем и целом заслуженно. Сегодня судейство было нормальным, я не могу сказать ничего негативного по этому поводу. И вчера, и сегодня. Два балла мы выиграли в групповых упражнениях, а 3,5 в личном — это вообще колоссальная разница», — заявила Винер-Усманова.