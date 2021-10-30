«Я буду терпеть!» Не пора ли Дине и Арине Авериным заканчивать спортивную карьеру?

На Олимпиаде в Токио казалось, что после главного поражения в своей жизни сёстры Аверины объявят о завершении карьеры. Это было бы логичным финалом. Гимнастки были действительно близки к этому, но благодаря Ирине Винер-Усмановой решили продолжить.

Ещё одной поворотной точкой стал послеолимпийский чемпионат мира в Китакюсю. Если бы девушек постигла неудача и здесь, то с большим спортом стоило бы прощаться.

Но девушки (в первую очередь Дина) показали высочайший уровень и доказали, что хотят дойти до Парижа-2024. Вот только, если задуматься, это решение выглядит неоднозначным. Да, Аверины готовы побеждать и дальше, но есть ряд факторов и помимо их результатов.

Вопрос — а не пора ли Авериным заканчивать? — очень актуален. Потому что правильных ответов на него остаётся всего два: либо сейчас, либо — в далёком ещё 2024-м.

Феноменальный рекорд

По сути, Аверины уже выиграли в художественной гимнастике всё, что возможно, за исключением олимпийского золота, конечно. И сделали это девочки абсолютно заслуженно. Подтвердили свой невероятный класс россиянки и на чемпионате мира в Японии.

Дина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой (17 золотых), державшийся 10 лет. Также старшая из сестёр Авериных установила невероятный мировой рекорд — взяла четыре титула абсолютной чемпионки мира! Очевидно, что Дина уже давно вписала своё имя в историю мировой художественной гимнастики.

Арина, конечно, менее титулованная, чем Дина. Пускай на её счету лишь пять золотых медалей на чемпионатах мира, но её талант точно останется в памяти поклонников спорта.

Всем понятно, почему Аверины стремятся в Париж-2024. Всё ради того самого заветного олимпийского золота. Но так ли оно нужно? Ведь из-за отсутствия звания олимпийской чемпионки наши сёстры никогда не станут менее великими. Никто же не исключает Яну Кудрявцеву из легенд гимнастики только из-за того, что она не взяла золото в Рио-де-Жанейро.

«Нет, я буду терпеть»

Все знают историю Ляйсан Утяшевой, которой пришлось завершить карьеру из-за травм, или Яны Кудрявцевой, которая не пошла на новый олимпийский цикл из-за проблем со здоровьем.

У Авериных тоже не всё гладко. Ещё на Играх в Токио Арина имела проблемы с поясницей, но о травмах говорить отказалась. В июле же спортсменка повредила ногу, из-за чего не выступала на Кубке вызова в Москве. И это только за лето 2020-го! У Дины дела не лучше. Она вообще рисковала пропустить Олимпиаду в Токио из-за травмы спины. Гимнастка признавалась, что боль мешает ей полноценно тренироваться, так как отдаёт в ногу, а спина постоянно ноет.

Травма спины, очень серьёзная. Я её получила в 2020 году. Когда мы узнали, что Олимпиаду перенесли, мой лечащий врач предложил сделать операцию. Но он меня предупредил, что будет долгое восстановление. Не было гарантии, что я восстановлюсь. Я сказала: “Нет, я буду терпеть”. Арина Аверина российская гимнастка

Получается, терпеть придётся ещё три года?

Возраст — не порок?

Загвоздка ещё и в том, что в 2024-м Авериным никто не может гарантировать не то что золото, а хотя бы выступление на Играх. Девушки по меркам гимнастики будут уже очень взрослыми — по 27 лет. Из-за этого могут возникнуть проблемы с гибкостью. Есть риск, что в олимпийской гонке обойти россиянок могут не только соперницы, но и юные соотечественницы.

Но в то же время в России есть классно выступающие возрастные гимнастки. «Групповичке» Анастасии Близнюк 27 лет, а карьеру она завершать явно не собирается. Да и упрекнуть её в «негибкости» ничуть нельзя. А между прочим, Настя — единственная в мире гимнастка, имеющая медали трёх Олимпийских игр: золото Лондона и Рио-де-Жанейро, а также серебро Токио!

Не стоит забывать про конкуренцию. Ведь если Аверины будут выступать так долго, следующее поколение гимнасток рискует не дождаться своего триумфа. На выступление в Париже вполне претендуют Лала Крамаренко и Дарья Трубникова. Пока они уступают более опытным сёстрам, но если, скажем, в 2023 году начнут их превосходить, в проигрыше будут все: Аверины останутся с разбитой мечтой, а юные гимнастки — без опыта выступления на самых крупных стартах.

А как же личная жизнь?

Многие гимнастки признавались, что из-за постоянных тренировок завести романтические отношения непросто. О семье и детях вообще речи быть не может, ведь вернуться в форму крайне трудно. Поэтому выход зачастую остаётся один — личная жизнь только после спорта.

Сейчас Дине и Арине по 23 года. Их ровесницы в это время начинают задумываться о семье. Понятно, что Аверины — очень целеустремлённые девушки, которые могут спокойно отложить любовь ради побед. Но не будут ли они сами жалеть об этом решении позже?

Дине и Арине нужно самим принять решение — а стоит ли продолжать карьеру? Кажется, девочки ещё ищут ответ на этот вопрос. И даже Ирина Винер-Усманова даёт им возможность выбора: