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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские гимнастки завоевали очередное золото на чемпионате мира

Российские гимнастки стали лучшими в упражнении с пятью мячами на чемпионате мира, который проходит в Японии.

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Источник: AFP 2021

Сборную страны представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Второе место заняли представительницы Италии. Третья строчка — за японскими гимнастками.

29 октября отечественные гимнастки выиграли золотые медали в групповом многоборье. Россиянки набрали 88,350 балла за выступление. У ближайших преследовательниц из Италии сумма баллов равна 86,000. Бронзовые призеры из Японии показали результат в 85,400 балла.

Чемпионат мира завершится 31 октября. Турнир проходит в японском Китакюсю.

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