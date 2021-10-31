Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет ЧМ

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Краснодар-2
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Нант
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Венеция
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Специя
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Салават Юлаев
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Сочи
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Кубань
Енисей
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Мальорка
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо М
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монако
Футбол. Первый дивизион
15:00
Велес
Факел
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Бохум
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Удинезе
20
Футбол. Первый дивизион
20:00
Спартак-2
Торпедо
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Наполи
Хоккей. НХЛ
20:00
Каролина
Аризона
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Ротор
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
КАМАЗ
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
31
Хоккей. НХЛ
1.11
Сиэтл
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Филадельфия
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Миннесота
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Чикаго
10
Все события
16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет ЧМ

В Китакюсю (Япония) завершился чемпионат мира — 2021 по художественной гимнастике.

Наверх
Источник: AFP 2021

Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачёте турнира. На втором месте расположилась команда Италии, на третьем — Беларусь.

В активе подопечных Ирины Винер-Усмановой 13 наград — 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовых. В копилке Италии 5 медалей — 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая. Белоруски на прошедшем первенстве завоевали 7 наград — 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые. Последней страной, завоевавшей медали ЧМ, стала команда Японии, на её счету 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Большую часть золотых наград России принесла Дина Аверина, она завоевала четыре личных золота, в том числе Аверина победила в финале индивидуального многоборья и стала 18-кратной чемпионкой мира, что ещё никому не удавалось ранее.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь