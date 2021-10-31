Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет ЧМ

Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачёте турнира. На втором месте расположилась команда Италии, на третьем — Беларусь.

В активе подопечных Ирины Винер-Усмановой 13 наград — 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовых. В копилке Италии 5 медалей — 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая. Белоруски на прошедшем первенстве завоевали 7 наград — 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые. Последней страной, завоевавшей медали ЧМ, стала команда Японии, на её счету 2 серебряные и 2 бронзовые награды.