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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Болгарское СМИ: Ирина Винер-Усманова хочет сместить с поста действующего президента FIG

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова хочет сместить Моринари Ватанабэ с поста президента Международной федерации гимнастики (FIG), утверждает одна из самых влиятельных газет Болгарии «24 часа».

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Источник: РИА "Новости"

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдёт конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов. Ранее FIG вернула кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой на пост главы техкома. Кузьмина подверглась жёсткой критике со стороны Винер-Усмановой после Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), и её заявка была отозвана российской стороной.

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«На самом деле Усманова имеет совсем другие планы на конгресс. Она хочет сделать президентом своего друга Фарида Гаибова, представляющего Азербайджан. Он единственный, кто хочет встретиться на выборах с Моринари Ватанабэ, выпускником Высшего института физической культуры имени Георгия Димитрова (Болгария)», — говорится в статье болгарского издания.

Фарид Гаибов — министр молодёжи и спорта Азербайджана и президент Европейской гимнастики.

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