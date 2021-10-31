Болгарское СМИ: Ирина Винер-Усманова хочет сместить с поста действующего президента FIG

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдёт конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов. Ранее FIG вернула кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой на пост главы техкома. Кузьмина подверглась жёсткой критике со стороны Винер-Усмановой после Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), и её заявка была отозвана российской стороной.