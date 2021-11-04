«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен». Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах

«Обсуждают не мою победу, а мое поражение»

«Лента.ру»: Сначала хочется поздравить вас с победой на чемпионате мира. Правда, первый вопрос коснется не самого приятного момента: в России не показали этот турнир ни по одному каналу. Это в команде между спортсменами как-то обсуждалось?

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Ангелина Мельникова: Да, конечно, реакция была — и у нас, и у тренеров, и у родителей, и просто у знакомых. Неприятно. Получилось так, что прошли Олимпийские игры, и везде была гимнастика. Ведь мы такой бум показали, две исторические победы (российские спортсмены победили и в женском, и в мужском командном многоборье — прим. «Ленты.ру»). За нами не то что все бегали, но в центре внимания мы были точно. А потом через два месяца чемпионат мира, и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ совершенно были не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир.

Как вы себе объясняете отсутствие интереса у российских телеканалов к виду спорта, принесшему столько медалей России на Олимпиаде? (28 октября генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин опубликовал заявление о покупке каналом прав на показ соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики на три года. Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2021 завершился 24 октября — прим. «Ленты.ру»).

Я понятия не имею. Единственная версия, которую я слышала, — не успели купить права на трансляцию. Но, как говорится, было бы желание.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d33773e4b3a906562271" data-vnd="d33773e4b3a906562271" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d33773e4b3a906562271" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом чемпионат мира все равно обсуждали, хотя и скорее в негативном ключе — в связи с вашим серебром в вольных упражнениях (Ангелине не засчитали один из выполненных элементов. Золото в итоге завоевала японка Маи Мураками. Изначально она была на втором месте, но ее протест был учтен — прим. «Ленты.ру»). Сейчас эмоции уже улеглись?

Да, это, кстати, довольно-таки обидно, потому что все обсуждали не медаль, которую я выиграла, а медаль, которую я проиграла. И теперь вместо того, чтобы наслаждаться победой, я попала в какую-то яму негатива.

У меня изначально не было особенных эмоций на этот счет. Все видели, что произошло, мы просто-напросто опоздали с подачей протеста. По правилам, на это есть всего четыре минуты. Возможно, если бы подали, исход был бы другим. Так что мне больше досадно за то, что мы даже не попытались побороться за оценку. Было бы менее обидно, если бы успели, но протест отклонили.

Вы писали, что больше без готового протеста на вольные не пойдете. Получается, нужно по каждому элементу иметь отдельную бумажку?

Нет, протест пишется не за каждый элемент. Он пишется по оценке за сложность. Например, мне судьи поставили 5.6, а я считаю, что у меня 5.9. Ты пишешь оценку, которую тебе поставили, и оценку, которую запрашиваешь.

Вы говорили, что в гимнастике принято уважительно относиться другу другу и поддерживать. После этого инцидента вас поддержал кто-то из иностранных соперниц?

Было очень много сообщений. Думаю, любая топовая гимнастка попадала в ситуацию, когда что-то где-то не засчитали, по глупости проиграла или еще что-то случилось. Все это понимают.

Но если конкретный пример приводить… Хочу сказать, что у нас очень хорошие отношения с Маи [Мураками]. Перед награждением мы поговорили, у нас нет никаких претензий друг к другу. Она меня поддержала. А сначала — я ее, когда увидела, что она вторая. Так, чтобы кто-то подходил на месте — нет. Было ведь много ограничений из-за ковида, нас изолировали, чтобы мы ни с кем не контактировали. Там было мало общения в принципе.

А если абстрагироваться от этого конкретного турнира, с кем-то из соперниц у вас сложилась дружба за годы совместных выступлений? Можете рассказать?

Наверное, с голландкой Лике Веверс. А так, в Instagram часто обмениваемся сообщениями или ответами на сторис со многими. С француженками, итальянками, англичанками… Со всеми понемногу.

«Невозможное возможно!»

С самым радостным моментом Олимпиады понятно — победа в командном многоборье. А что было сложнее всего?

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Пережить падение на брусьях. Был хороший шанс, но он был упущен, к сожалению. Просто всегда себя не то что бы оправдываешь, но знаешь, что… Например, у меня на Олимпиаде было 16 выходов. То есть я 16 раз поднимала руку. Такой темп труден и физически, и психологически. После золотой медали в команде и после медали в многоборье я чуть расслабилась. Чуть не хватило концентрации из-за того, что она была потрачена на предыдущие дни. Самым важным было, конечно, командное многоборье, и там мы отдали просто все силы.

А неловкий момент с прошедших Игр какой-то можете вспомнить? Или какой-то очень смешной.

Ну, мы туда не веселиться приезжали. (Смеется.) Нет, все было гладко, мы были настроены только на работу. Тем более со всеми этими ограничениями…

Если бы вас попросили описать впечатления от Олимпиады в Токио одной фразой, что бы вы ответили?

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Наверное, «невозможное возможно»! Все эти события: золотая олимпийская медаль, звание абсолютной чемпионки мира… Начинаешь больше верить в себя. Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и все не вечно.

В Рио в 2016 году вы были совсем юной, куда менее опытной, а в Токио поехали капитаном и лидером сборной. Был ли какой-то момент, когда вы поняли, что на вас лежит основная ответственность, что не можете подвести? Когда это произошло?

Да, такое было всегда, и в Рио — тоже. Не может быть иначе, когда ты выступаешь за команду три по трем, то есть три человека выступают и три оценки идут в зачет. Вот я была маленькая, мне было 16 лет, но я понимала, что нужно выйти и сделать все, чтобы не подвести остальных. Пять человек в команде — это только девочки, а ведь есть еще тренеры, которые с тобой работали. Я к каждому соревнованию относилась очень ответственно, каждый шаг был полностью обдуманным.

Я говорю скорее о роли морального лидера. Как вам она?

Хорошо! (Смеется.) У нас не командный вид спорта, поэтому и лидерство относительное. Это больше какие-то организационные моменты. Где-то помочь, объяснить… Не то что настроить команду или еще что-то. Я по себе знаю, что никто тебя не настроит лучше, чем ты сам. У всех ведь разные характеры. Я, например, не люблю, когда ко мне кто-то подходит вообще на соревнованиях, ухожу в себя. Кому-то тренер помогает, кому-то надо посмеяться…

В Токио ваша помощь пригодилась-таки?

Да, был момент. Перед командным финалом Вика [Листунова] немного занервничала. Мы ее поддержали, и ей это, судя по всему, помогло.

«На тренировках страшно каждый день»

Гимнастика, как мне кажется, один из самых сложных видов спорта вообще. Бывает ли вам страшно во время тренировок или выступлений? Можете вспомнить и описать последний такой момент?

Каждый день на тренировках. Во-первых, мы исполняем очень сложные элементы, а во-вторых, гимнастика — настолько травмоопасный вид спорта, что мы просто не знаем, когда что-то случится. Поэтому, когда захожу на сложный элемент, всегда все мысли в голове о том, что нужно быть аккуратной. Страшно постоянно!

С первого взгляда бревно — самый безумный по сложности снаряд. А как для вас?

Вообще нет. Наоборот, мы считаем бревно самым легким снарядом. Да, с него часто падают, но он простой очень.

А что тогда сложное?

Брусья. Ты никак их не натренируешь, если не будешь прицельно тренировать. Я не знаю, как это объяснить. Если, например, на бревне ты можешь просто ходить и работать над координацией, можешь долго не делать, но в итоге все получится. На брусьях так не прокатит. Ну и вольные — очень сложно, физически и функционально это просто сумасшествие.

Что звучит в голове во время изучения новых элементов?

Я очень давно их не делала. Вообще, в таких случаях обычно страхует тренер. В голове прокручиваешь технику, первое движение. Так, чтобы разговаривать сама с собой — нет. Просто пытаешься, так скажем, представить ощущения, которые должны быть во время элемента.

«В Direct звали замуж»

Есть ли у вас традиция привозить домой из разных стран какие-то сувениры, не связанные с соревнованиями? Кто-то, например, колокольчики коллекционирует.

Традиции что-то конкретное привозить никогда не было. Что там, кружки, чашки, я не знаю… (Смеется.) Просто с каждых соревнований с подарками еду, родителям, например.

Что-то запомнилось особенно?

Нет, наверное. Просто столько поездок было!

Мой следующий вопрос как раз об этом. Где за границей вам больше всего понравилось и почему?

Мне очень запомнилась Италия. Понравился менталитет, как люди живут. Япония тоже нравится. Японцы такие педантичные, соблюдают правила… Меня такой образ жизни привлекает.

А в какой стране хотелось бы побывать? Почему?

Сейчас если что-то и хочется, то на острова куда-то уехать. А активный отдых — абсолютно нет. Я так устала от долгих перелетов, что мне хочется засесть где-нибудь в одном месте и посидеть (Смеется.).

Что делаете в телефоне обычно?

Переписываюсь, ловлю вдохновение. На Pinterest сижу много. Instagram как-то перестал нравиться в последнее время.

Но вы активно ведете его даже во время соревнований. Как тренеры к этому относятся?

Нормально, они просто знают, что я активная. (Смеется) Запретов у нас никаких нет и не было никогда.

Вам наверняка много пишут в Direct. Какое вообще самое необычное сообщение получали?

Наверное, замуж звали (Смеется.) Если честно, я в последнее время перестала читать Direct, раз в два дня могу зайти, пару сообщений посмотреть и все.

Неприятное что-то было?

Кстати, я никогда не замечала в свою сторону хейта.

Из Instagram также видно, что вы много читаете. Что из последнего произвело особенное впечатление?

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Сейчас уже не так много, как раньше. Вот был очень тяжелый период подготовки к Олимпийским играм, я читала что-то легкое. Например, «Книжный магазинчик счастья» мне очень понравился, Александра Полярного читала. Просто чтобы отвлечься от гимнастики, погрузиться во что-то сказочное.

Есть ли какое-то занятие, которое вам очень хочется освоить, но пока не получается в силу занятости или других причин?

Недавно начала заниматься диджитал-рисованием, но у меня вообще не хватает времени, я не знаю! Уже стараюсь изо всех сил, но никак. Мне было скучно на базе, решила чем-то заняться. Я с детства очень любила рисовать, во мне это есть, тянуло.

Если бы не гимнастика — что?

Какое-то творчество, сто процентов. Даже в гимнастике я остаюсь творческим человеком. Вообще, я всегда хотела стать дизайнером одежды.

И финальное: какой вопрос из тех, что задают вам на интервью обычно, раздражает больше всего?

Про деньги. После Олимпийских игр журналисты могли спросить, например, куда я потрачу премию или что-то такое… Это раздражает. Этот вопрос не совсем корректный, я считаю.