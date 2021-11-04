Дина Аверина извинилась за свое поведение после поражения на чемпионате мира

«В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь! Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно.



Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Мне было настолько стыдно», — рассказала спортсменка. Она добавила, что не до конца отошла от инцидента, произошедшего на Олимпийских играх в Токио, однако это не должно было стать причиной ее агрессии.