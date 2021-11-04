Дина Аверина извинилась за свое поведение после поражения на чемпионате мира

Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Металлург
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Карабах
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Анортосис Фамагуста
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Сент-Луис
Б
32
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Брённбю
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Омония
Базель
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Коламбус
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Каролина
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Эдмонтон
Нэшвилл
52
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
Футбол. Еврокубки
23:00
Ренн
Мура
Футбол. Еврокубки
3.11
РБ Лейпциг
ПСЖ
22
Футбол. Еврокубки
3.11
Манчестер Сити
Брюгге
41
Футбол. Еврокубки
3.11
Ливерпуль
Атлетико
20
Футбол. Еврокубки
3.11
Боруссия Д
Аякс
13
Футбол. Еврокубки
3.11
Спортинг
Бешикташ
40
Футбол. Еврокубки
3.11
Шериф
Интер
13
Все события
12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Дина Аверина извинилась за свое поведение после поражения на чемпионате мира

Россиянка Дина Аверина извинилась, что не смогла сдержать эмоции после оценок в финале упражнения с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

Наверх
Источник: AFP 2021

Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь! Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно.

Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Мне было настолько стыдно», — рассказала спортсменка. Она добавила, что не до конца отошла от инцидента, произошедшего на Олимпийских играх в Токио, однако это не должно было стать причиной ее агрессии.

Читайте также
Дина Аверина нецензурно выругалась после объявления оценки. Судьи оставили ее без золота в упражнениях с лентой

На прошедшем в Японии чемпионате мира Дина Аверина завоевала пять золотых медалей и одну серебряную. Теперь на ее счету 18 побед на мировых первенствах в карьере. Спортсменка превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой, в активе которой 17 золотых медалей.

Единственное серебро на ЧМ Аверина завоевала в упражнении с лентой, пропустив вперед представительницу Белоруссии Алину Горносько. После этого россиянка сравнила поражение на ЧМ и на Олимпиаде, назвав судейство несправедливым.

На Олимпиаде в Токио победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления, что вызвало разговоры в России о несправедливом судействе.

 Карпин назвал окончательный состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ
Кадыров рассказал о поощрении для победивших на турнире UFC бойцов «Ахмата»
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь