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13:21 (мск), источник: Матч ТВ

Мельникова победила в личном многоборье на турнире в Швейцарии, Нагорный — 2-й в мужском турнире

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала победительницей личного многоборья на Мемориале Артура Гандера в швейцарском Морже.

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Источник: AP 2021
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За выступление на трех снарядах Мельникова набрала 43,200 балла.

На втором месте расположилась француженка Таис Бура (38,500). Тройку лучших замкнула Сиена Алипио из США (38,450).

Среди мужчин победу одержал американец Юл Молдауэр (57,450). Представитель России Никита Нагорный занял второе место (57,450), уступив победителю по дополнительным показателям. На третьей позиции расположился украинец Илья Ковтун (57,400).

Мемориал Артура Гандера. Морж (Швейцария) Многоборье. Женщины

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 43,200 балла
2. Таис Бура (Франция) — 38,500
3. Сиена Алипио (США) — 38,450.

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Многоборье. Мужчины

1. Юл Молдауэр (США) — 57,450
2. Никита Нагорный (Россия) — 57,450
3. Илья Ковтун (Украина) — 57,400.

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