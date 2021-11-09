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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская гимнастка поразила подписчиков фото с полуобнаженной грудью

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в Instagram показала фотографию с отдыха.

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26-летняя спортсменка попозировала на Мальдивах в белой рубашке, с белым цветком в волосах и бюстгальтере, который наполовину обнажил ее грудь. Подписчиков поразил снимок Севастьяновой. «Вау, вы такая красивая», «Самая сексуальная королева цветов», — писали юзеры.

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В апреле фолловеры озаботились поиском трусов Севастьяновой на фотографии. На фото россиянка предстала в леопардовом топе и набедренной повязке той же расцветки. Некоторые пользователи задались вопросом, где находилась нижняя часть купальника.

Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В ее активе также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка завершила карьеру.

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