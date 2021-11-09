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18:47 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам признана спортсменкой года в Израиле

Национальный олимпийский комитет Израиля признал олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Линой Ашрам спортсменкой года.

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Источник: Reuters

Ашрам победила в личном многоборье на Играх в Токио, опередив россиянку Дину Аверину. Российская сторона пыталась оспорить оценки, но технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не выявил нарушений в судействе.

Спортсменом года в Израиле стал гимнаст Артем Долгопят, одержавший победу в вольных упражнениях. Он принес стране первое олимпийское золото в истории.

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