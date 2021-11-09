Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам признана спортсменкой года в Израиле
Национальный олимпийский комитет Израиля признал олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Линой Ашрам спортсменкой года.
Национальный олимпийский комитет Израиля признал олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Линой Ашрам спортсменкой года.
Ашрам победила в личном многоборье на Играх в Токио, опередив россиянку Дину Аверину. Российская сторона пыталась оспорить оценки, но технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не выявил нарушений в судействе.
Спортсменом года в Израиле стал гимнаст Артем Долгопят, одержавший победу в вольных упражнениях. Он принес стране первое олимпийское золото в истории.