Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Анахайм
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сиэтл
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сан-Хосе
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Питтсбург
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Эдмонтон
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Оттава
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Лос-Анджелес
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Флорида
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Каролина
ОТ
12
Все события
13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021, сообщается на сайте организаторов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Награда является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения.

Читайте также
«Я буду терпеть!» Не пора ли Дине и Арине Авериным заканчивать спортивную карьеру?

Церемония вручения наград состоялась во вторник в Милане. Кабаева получила одну из самых престижных премий — «Венок почета» — за значительную роль в популяризации спорта, за продвижение культурных и этических ценностей.

Sport Movies & TV 2021 организован Международной федерацией спортивного кино и телевидения, к которой относятся 125 стран. Президентом организации является Франко Аскани, член комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по культуре и олимпийскому наследию.

За всю историю фестиваля обладателями наград были многие выдающиеся спортсмены планеты, в том числе двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион прыгун с шестом Сергей Бубка, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Кабаева является многократной чемпионкой Европы и мира, двукратной абсолютной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады 2004 года в Афинах. Она завершила спортивную карьеру в 2007 году.

 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь