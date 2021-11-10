Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»

Награда является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения.

Церемония вручения наград состоялась во вторник в Милане. Кабаева получила одну из самых престижных премий — «Венок почета» — за значительную роль в популяризации спорта, за продвижение культурных и этических ценностей.

Sport Movies & TV 2021 организован Международной федерацией спортивного кино и телевидения, к которой относятся 125 стран. Президентом организации является Франко Аскани, член комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по культуре и олимпийскому наследию.

За всю историю фестиваля обладателями наград были многие выдающиеся спортсмены планеты, в том числе двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион прыгун с шестом Сергей Бубка, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.