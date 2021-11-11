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12:07 (мск), источник: Sport24

Как гимнастки-близняшки Аверины отметили окончание сезона: фото

Live Unforgettable!

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Источник: Sport24

После Олимпиады в Токио Арина и Дина Аверины думали о паузе в карьере и даже проходили кастинг в «Ледниковый период». Но Ирина Винер-Усманова убедила сестер начать подготовку к чемпионату мира. В котором Аверины приняли участие с огромным удовольствием.

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Почти сразу после турнира сестры вместе с родителями, Винер-Усмановой и другими гимнастками полетели отдыхать в Дубай.

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Но отдых отдыхом, а о гимнастике сестры не забывали.

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Live Unforgettable!

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