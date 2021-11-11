Как гимнастки-близняшки Аверины отметили окончание сезона: фото
Live Unforgettable!
Live Unforgettable!
После Олимпиады в Токио Арина и Дина Аверины думали о паузе в карьере и даже проходили кастинг в «Ледниковый период». Но Ирина Винер-Усманова убедила сестер начать подготовку к чемпионату мира. В котором Аверины приняли участие с огромным удовольствием.
Почти сразу после турнира сестры вместе с родителями, Винер-Усмановой и другими гимнастками полетели отдыхать в Дубай.
Но отдых отдыхом, а о гимнастике сестры не забывали.
Live Unforgettable!