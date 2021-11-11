Как гимнастки-близняшки Аверины отметили окончание сезона: фото

После Олимпиады в Токио Арина и Дина Аверины думали о паузе в карьере и даже проходили кастинг в «Ледниковый период». Но Ирина Винер-Усманова убедила сестер начать подготовку к чемпионату мира. В котором Аверины приняли участие с огромным удовольствием.