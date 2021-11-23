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11:57 (мск), источник: Sport24

Легенда советской и мировой гимнастики умерла в нищете, хотя ей присылала деньги сама Команечи. Что произошло

Полину Астахову боготворил Фидель Кастро.

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Источник: РИА "Новости"

Когда-то гимнастка Полина Астахова была любимицей миллионов, но как только ушла из спорта, про нее тут же забыли. И эта история одна из многих: ты можешь быть хоть самым титулованным в истории, но не факт, что останешься в памяти людей и дальше.

Астахова, родилась в трудное время. Когда ей было 6 лет, в стране началась война. Переезд в Донецк, случившейся из-за болезни (туберкулез), помог выжить во всех отношениях. Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка активно занималась спортом. Она перепробовала много всего, но в 13 лет начала посвящать все свое время гимнастке.

Поздний возраст не помешал Астаховой попасть в состав сборной СССР, где она быстро стала одной из главных звезд. На Олимпийских Играх в Мельбурне, Риме и Токио Полина завоевала 10 медалей, из которых половина с золотым отливом. И это еще не считая ее успехов на чемпионатах мира и Европы.

Кто знает, может быть она смогла бы выигрывать и после Игр-1964, но сердечный приступ поставил крест на ее карьере. В 1972 году Астахова переключилась на тренерство. Гимнастка готовила украинских спортсменок. Вот только и это дело вскоре пришлось оставить, потому что состояние здоровья ухудшалось.

Источник: РИА "Новости"

Помощи ждать было неоткуда, поэтому Астаховой пришлось продать автомобиль, мебель, одежду и медали. Ей прислала деньги из Америки даже румынка Надя Команечи. Вот только улучшить работу сердца, суставов, позвоночника, почек и печени, а также легких оказалось невозможно. Последствия огромных спортивных нагрузок были катастрофическими.

Украинский бизнесмен Тимофей Нагорный, который помогает известным спортсменам, не смог ее спасти. В 2005 году Астахова умерла. И только тогда все вспомнили о том, что Мадонну и Русскую березку боготворил Фидель Кастро, один из руководителей Украины рукавом пиджака вытирал крем от пирожного с ее туфельки, а Никита Хрущев заставлял приветствовать гимнастку стоя на одном из матчей чемпионата СССР по футболу. Но было уже слишком поздно.

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