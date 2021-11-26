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10:32 (мск), источник: Sport24

Гимнастка Нелли Ким выигрывала золото ОИ для СССР, но уехала жить в США. В честь нее назвали поп-звезду Фуртадо

Сейчас является вице-президентом Международной федерации гимнастики.

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Источник: Sport24

Нелли Ким — легенда спортивной гимнастики 70-х. Она пять раз выигрывала Олимпийские игры и чемпионаты мира, дважды становилась лучше на Евро, а также первой в истории получила 10 баллов за выступление. Сейчас Ким продолжает посвящать все свое время любимому виду спорта, потому что является вице-президентом Международной федерации (FIG).

Когда Ким только начинала заниматься гимнастикой, не отличалась особыми успехами. Галина Баркова, которая тренировала ее вместе со своим мужем, отмечала, что Нелли не самая гибкая и пластичная. Из-за этого ей приходилось заниматься больше остальных.

Усиленные тренировки принесли свои плоды. Ким выиграла юниорский турнир в Ташкенте, а потом взяла золото на спартакиаде в Чимкенте. В 70-х на нее обратили внимание тренеры сборной. Успех на Спартакиаде народов СССР, где она стала лучшей вместе с Ольгой Корбут в личном многоборье, позволил спортсменке поехать на Евро-1975. Там Ким стала чемпионкой в вольных упражнениях, а также взяла медали в многоборье и на бревне.

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Через год она стала открытием Олимпиады в Монреале (золото в вольных упражнениях, опорном прыжке и команде). А еще там она стала и первой гимнасткой, которая получила от судей 10 баллов за выступление.

«Драматичным было выступление Нелли на Олимпийских играх в Монреале. Мы тогда подготовили сложнейший прыжок “цукахара” (сальто с винтом — Sport24). Добавили к нему винт. Такого еще никто из гимнасток не делал. Румынка Надя Команечи прыгала перед Нелли. Тоже прыжок “цукахара”. Только без винта. Сделала идеально и встала в доску. Настала очередь Нелли. Представляете, каким было напряжение! У нее ведь прыжок с винтом намного сложнее и после его выполнения устоять на ногах очень сложно. Команечи получает высокую оценку 9,95, и у нас нет никакой надежды на то, что моя спортсменка ее обойдет. И что вы думаете? Нелли прыгает, встает в доску, трибуны взрываются. Судьи в замешательстве. И ставят ей 10 баллов! Это высшая оценка. Золотая медаль!» — вспоминала Баркова.

В 1979 году Ким стала чемпионкой мира в личном многоборье (в рамках Олимпиад ей так и не удастся это сделать). К тому момент она уже вышла замуж за белорусского гимнаста Владимира Ачасова и переехала в Минск. Николай Милигуло помог раскрыться таланту спортсменки еще сильнее, но на Играх-80 в Москве Ким доказала свою крутость только на любимых вольных (еще взяла золото с командой). На этом ее спортивный путь закончился.

После развода со вторым мужем (велогонщик Валерий Мовчан) Ким вместе с дочкой переехала в США. За границей гимнастка помогала спорткомитету Белоруссии с организацией лагерей для спортсменов перед Олимпиадой в Атланте. В итоге незаметно для себя она осталась в Миннеаполисе насовсем.

— В США у меня была возможность заработать: до того как возглавить технический комитет, я работала в спортивных лагерях. Сейчас самый большой гимнастический рынок именно в Штатах. Поэтому многие тренеры из бывшего СССР переехали сюда.

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Правда, связи с Россией и Белоруссией Ким не теряла. В 2011 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Университете имени Лесгафта, а вице-председателем ассоциации гимнастики Белоруссии является до сих пор. Помимо этого Ким работает в FIG, а также путешествует по миру, популяризируя гимнастику.

Советская гимнастка лучше всех знает, как сделать так, чтобы о тебе узнали все. Ким была так популярна, что в ее честь семья португальских эмигрантов назвала дочь. Певица Нелли Ким Фуртадо с самого рождения неразрывно связана со спортсменкой.

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