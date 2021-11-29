Гимнастка Турищева заставила ахнуть «Уэмбли», когда за ее спиной после выступления рухнули брусья. Как это было

Никогда не сдавайся — фраза, которая очень хорошо известна спортсменам. Нет, не всем. Только тем, кто действительно работает для достижения максимального результата, несмотря ни на что. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Людмила Турищева ради победы была готова даже к травме.

Гимнастка, родившаяся в Грозном, всегда отличалась стойкостью и работоспособностью. Может быть поэтому уже в 16 лет стала олимпийской чемпионкой, а в 18 — чемпионкой мира. Да и после триумфальных Игр в Мюнхене, несмотря на травму позвоночника, она не сдалась, хотя тогда ей на пятки наступала румынка Надя Команечи.

Турищева проиграла Команечи на Евро. Доказать, что советская спортсменка гораздо круче сразу же не получилось: на первый в истории Кубок мира румынка не приехала. В 1975-м «Уэмбли» наблюдал не за соперничеством двух топовых гимнасток, а за тотальным доминированием 23-летней Турищевой — пять золотых медалей из пяти.

Одна из побед далась Турищевой с большим трудом. На разновысоких брусьях спортсменка едва не получила травму. Когда упражнение приближалось к концу, снаряд перестал держаться. Людмила чудом успела завершить комбинацию. Когда она сделала соскок, конструкция за ее спиной развалилась. Все были в шоке, но не Турищева. Она сделала вид, что ничего страшного не случилось.

«Что такое брусья? Две жердочки и станины, растянутые на четыре троса с каждой стороны. И если один, как в моем случае, соскакивает (там крючок в полу разогнулся)… Трос отскочил, и конструкция подо мной зашевелилась. В конце упражнения, когда выполнить осталось несколько элементов, чувствую: что-то с брусьями происходит неладное. “Что же делать?” — мелькнула мысль. Но в голове заложена программа — ты работаешь, как автомат, и понимаешь: нужно все довести до конца и соскочить с брусьев. Слава Богу, я это сделать успела. Исполнила оборот на нижней жерди, усилием мышц живота оттолкнулась от брусьев и сделала так называемый срыв. Выполняя этот элемент, я, наверное, отбросила брусья назад, а сама вылетела слегка вперед. При этом, поскольку натяжение было уже недостаточным, не смогла выполнить запланированный поворот на 360 градусов, просто сделала, как мы говорим, прямой соскок… Конечно, зал ахнул. Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась — у меня же впереди оценка! Я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз…» — рассказывала Турищева в программе «В гостях у Гордона».

Вот как это было:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_V36yiNiD98" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.