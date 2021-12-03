«Рыдаю и говорю, что ухожу»: Аверины — о карьере, любви и Винер-Усмановой

Из большого интервью РИА Новости с одними из самых титулованных и узнаваемых гимнасток в истории вы узнаете:

— что думают сестры о дальнейшей карьере;.

— какими анекдотами они смешили Ирину Винер-Усманову;.

— кого из российских фигуристок Аверины называют фаворитками Олимпиады в Пекине;.

— с каким животным Дина сравнивает Арину на тренировках;.

— работает ли, по их мнению, принцип «Спорт вне политики»;.

— есть ли у сестер чувство, что их провожают на «пенсию»;.

— и многое другое.

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«Больше не будем вмешиваться в вашу жизнь»

— Начнем со здоровья — как вы себя чувствуете физически и ментально?

Дина: Все хорошо, слава Богу, потому что мы совсем недавно прилетели с отдыха и нас ничего не беспокоит. Когда мы отдыхаем, у нас ничего не болит, поэтому чего тут жаловаться. Мне кажется, в Дубае мы впервые так долго на море находились в плане отдыха.

Арина: Под конец даже солнце поднадоело. Но все равно хорошо отдыхали, спасибо Ирине Александровне за такую возможность. Еще и родители прилетели, побыли с ними вместе.

— Подводили с ними итоги сезона?

Д: Нет, мы с ними не разговаривали насчет гимнастики. Сейчас об этом не говорим, особенно после Олимпиады — тогда они хотели, чтобы мы закончили, мы тоже этого хотели. Когда нас Ирина Александровна позвала обратно в зал, они сказали: «Решайте сами, мы больше не будем вмешиваться в вашу жизнь».

А: Поэтому после чемпионата мира не обсуждали дальнейшие планы, даже сам турнир. Просто отдыхали, никаких разговоров про спорт.

— Давайте тогда обновим информацию — решения по карьере еще нет?

А: Пока думаем, тренируемся.

Д: Но потому что готовимся к шоу, это другой режим и настрой. Мне кажется, даже Ирина Александровна не знает, о чем мы думаем.

А: А мы не знаем, о чем она думает (смеется).

Д: Пока занимаемся своими делами. Очень много времени посвящаем вождению, потому что до чемпионата мира у нас была теория, а теперь мы перешли к практике. Занимаемся английским, участвуем в шоу и съемках, поэтому больше этому уделяем время.

А: Все равно еще надо пробовать. Прямо сегодня взять и сказать, что остаюсь в спорте, правда не могу.

Д: Да! У меня вот было так, что в один день хочу тренироваться, а на следующий рыдаю и говорю: «Все, я ухожу». Очень сложно принять такое решение.

А: Пока можно сказать, что на Кубке России в декабре мы выступать не будем.

— Вообще многие акцентируют внимание именно на Париже-2024, но ведь есть сезоны до этого.

А: Вот именно, еще 2,5 года! Почему все сразу цепляются за Париж? Надо сначала один сезон, потом второй. Даже когда до Токио оставалось 10 дней, я была на сборах и еще не знала, выступаю или нет.

— При этом после чемпионата мира вы говорили, что произошла некая перезагрузка мотивации. Это остается с вами?

А: У меня да. Когда я сразу после Олимпиады сказала, что заканчиваю и никаких больше соревнований…

Д: А я тебе сразу сказала, что еще посмотрим!

А: Да, но тогда я не хотела продолжать. А на чемпионате мира в последний день был момент, когда мне нужно выходить на третий вид многоборья. Я подхожу к Дине и говорю: «Остаюсь в спорте!» То есть еще даже турнир не закончился, а я так уже сказала.

Д: У меня, наоборот, были другие чувства. Когда я там сидела в Kiss&Cry после ленты, Юлия Владимировна (Барсукова) спросила, чего так рыдаю. Говорю: «Мне кажется, что это все». Если после Олимпиады говорила, что остаюсь-остаюсь, то после мира все поменялось.

— Дина, ваши слова на чемпионате мира еще раз по губам все читали…

Д: Когда материлась? (смеется).

— Попало литературное слово.

Хором: Согласны!

А: Мы же про собак разговаривали — какую я, а потом ты купила. Но вообще в повседневной жизни мы так не ругаемся.

Д: Это все гимнастика — там одни нервы и стресс.

Голова возлюбленного

— Вы ведете канал на YouTube, как раз был выпуск про чемпионат мира. А что с контентом из Токио?

А: Мы снимали, но влог не выйдет. Снимали и тренировки, и опробование, и олимпийскую деревню, чтобы показать атмосферу, как там все живут. Снимали, как мы встретились с Диной в квалификации, само многоборье, но потом перестали — сутки буквально вылетели из жизни. Снимали уже закрытие Олимпиады, как летели обратно. Все эти видео у меня. Мне кажется, было бы интересно посмотреть другим, но выставлять пока не готовы. Сейчас мы не вспоминаем Олимпиаду, ни с кем не обсуждаем. Просто живем дальше — прошло и прошло.

Д: Для меня все более-менее спокойно. Чемпионат мира закончился — и я успокоилась. Видимо, для меня было важнее, чтобы я его выиграла, тем более после Олимпиады. Я могу спокойно говорить про Игры, а вот Ариша — нет.

— Как вы изменились за это время?

Д: Когда мы отдыхали после Олимпиады на Кипре, родители сказали, что мгновенно как-то поменялись и повзрослели, стали иначе рассуждать. Видимо, мозги перестроились и стали думать по-другому. Появилось время спокойно почитать книгу! Наверное, произошедшее действительно повлияло.

А: Мне кажется, это тот случай, когда со стороны заметнее. Люди говорят, что раз — и мгновенно изменились. Я вот даже не придала значения тому, поменялась или нет. А люди говорят, что действительно стали взрослее.

— Зато по-прежнему часто приходится слышать, что вы выглядите очень юно, заметно младше своих лет. Как на это реагируете?

Д: Раньше меня задевало!

А: Когда тебе 12 лет, наверное, было действительно обидно. Но сейчас Ирина Александровна каждый день говорит: «Вы выглядите на 16, по мозгам — на все 23». Мы уже привыкли к этому.

Д: Для будущего это хорошо — будем молодо выглядеть.

А: Да, для любой девушки, мне кажется, выглядеть моложе своих лет — плюс. Хотя я иногда вообще забываю, сколько мне лет. Но вот когда по утрам еле-еле встаю с кровати, то ощущаю себя лет на 40−50 (смеется).

— Если развивать тему внешности, какой стиль одежды, презентации себя вам ближе?

А: Была мода на оверсайз, и у нас есть пара таких вещичек, но не более того. Например, толстовки, в которых мы выступаем (в показательном номере). Я не очень люблю такие, в жизни их не носила бы. Не очень комфортно. Но и обтягивающую одежду не люблю. В общем, нужно, чтобы она немножко болталась на тебе, но не сильно.

Д: Я полюбила в последнее время платья — надела и пошла.

А: Но ближе всего, конечно, спортивный стиль. Разные футболки, костюмы тренировочные.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV7ap9SvVpy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arina and Dina Averins️️️️️ (@arishadina1998)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ощущение женственности, выразительности ведь и в гимнастике меняется с возрастом и опытом.

А: Да. Мне кажется, у нас это начало меняться в 2017 году, а глобально — в 2019-м. А на последнем чемпионате мира мы уже выходили и кайфовали.

Д: К тому моменту мы добились выступления на Олимпиаде — это высшая точка. А чемпионат мира оказался для нас четвертым, поэтому было уже меньше волнений, переживаний. Выступали вообще в кайф.

А: Было самим приятно выступать. Не было такого, что от страха сердце колотилось. Естественное волнение присутствует, но было круто выступать, проще раскрывать себя. Плюс с опытом стали лучше слышать музыку и двигаться под нее.

— Как этому научиться?

А: В декабре 2016 года Ирина Александровна села и начала разбирать с нами каждый шаг, взгляд, взмах рукой. Внушать нам, что мы должны двигаться красиво, женственно. С того момента в течение всех пяти лет она каждый день нам это объясняла и пыталась еще больше раскрыть нас изнутри.

— Ирина Александровна красочно рассказывала про этот процесс. Например, что мяч — голова возлюбленного.

Д: Да-да… Блин, если представить в другом формате, то ужас какой (смеется).

А: Но вообще там про то, что нужно мяч нежно, плавно катать, принимать. То есть к снаряду необходимо относиться бережно. А так я пока ничью голову не представляю, просто любимый мячик (смеется).

Д: Вот и я тоже.

— Какие нюансы с другими предметами?

Д: Булавы нельзя швырять. Впрочем, как и другие предметы.

А: «Ленту ты должна любить», — вот это она мне всегда говорит. У меня же проблемы всегда с ленточкой были (смеется). Ирина Александровна говорит, что надо забыть все трудности с ней и просто ее полюбить.

«А материться можно?»

— Какие у вас сейчас акценты в работе с Винер-Усмановой?

Д: Она нас стала раскрывать в другом плане. Перед чемпионатом мира мы должны были ей каждый день рассказывать по 2−3 анекдота. Она говорит: «Чего грустить? Вы должны приходить радостными и рассказывать мне анекдоты, чтобы мы вместе смеялись». Наверное, раскрывала нас больше в плане общения, чтобы мы были веселыми, а не грустными, не поникли в связи с Олимпиадой. Брали анекдоты просто в интернете, но она прям смеялась, поднимали ей настроение.

— Есть любимый?

Д: Запомнился такой: «Опишите вашу жизнь». — «Материться можно?» — «Нет». — «Тогда все хорошо!» Прям актуальненько было (смеется).

— Предлагаю нетленную классику. Ирина Александровна тремя словами?

Д: Справедливая, мудрая, великая. (После паузы) Ариш, реально задумалась?

А: Ну как в три слова все уместить? Скажу так: любящая, мудрая, заботливая.

— Показательно, что вы обе сказали «мудрая». Какой совет, идею из последних запомнили?

А: Что надо верить в себя. На чемпионате мира мы с ней долго стояли в обнимку, она много всего говорила. И перед последними выходами в многоборье сказала: «Поверь в себя, я в тебя верю. И Бог поможет!».

Д: Я тебя умоляю, она каждый выход так говорит (смеется).

А: Да, но в определенный момент это может совершенно по-новому ощущаться.

— Ирина Александровна вообще мастер броских, а порой и жестких цитат. Не кажется, что порой может ненароком переборщить?

А: Если бы она была мягкой, а не такой, как сейчас, то Россия не была бы лидером.

Д: На самом деле я об этом долго думала. Например, не перегнула ли она палку на тренировке. Но потом понимаю, что нет, ведь тогда бы не было результата. На ней реально держится вся художественная гимнастика. Если бы она не была жесткой и строгой, ничего бы не было. Она борется до конца и делает все для своих детей.

А: Конечно, не все могут адаптироваться, выдерживать такую нагрузку, общение. Возможно, должны сойтись характеры, понимание. Например, она может сказать сделать невероятные вещи. Ты думаешь: «Как я вообще такое могу?» Но я вот беру и делаю, потому что доверяю ей. Она видит, что у меня это может получиться. И правда — через какое-то время удается. А вот тех гимнасток, которые ей не верят, она не очень любит, потому что они сомневаются в ее решении. Она часто объясняет: «Я бы никогда от тебя этого не требовала, если бы не видела, что ты можешь».

— А вы на своем недавнем мастер-классе убедились, что сами не хотите быть тренерами?

А: Да, хотя говорят, что у нас бы получилось. Мы можем помочь, объяснить гимнастке, но сидеть с утра до ночи в зале я не смогу.

Д: Мне кажется, я скорее детей убью, чем им подскажу. Столько надо нервов, терпения. Если Ариша иногда не понимает с третьего раза, когда я ей объясняю, из-за чего приходится повышать голос, как я детям буду объяснять? Мне их жалко (смеется).

— Такая реакция быстро сходит на нет?

А: Да, все нормально (смеется). Раньше это больше задевало, но сейчас такое настроение быстро проходит. Хотя Дина по-прежнему может прикрикнуть на меня на тренировках.

Д: Чтобы ты старалась. В этом плане я более экспрессивна. Это же не из-за того, что Ариша ничего не делает, а чтобы она поняла. Стараюсь ей помочь, чтобы быстрее до нее дошло, как что-то делать. Называю ее горным козлом иногда, это не обидно. Вот у нее болят ноги, а она все равно скачет! Почему не коза? Хороший вопрос, не знаю (смеется).

«Политика давно в спорте»

— В ролике с чемпионата мира есть теплые моменты вашего общения с иностранными гимнастками, хотя на той же Олимпиаде хватало напряженных слов.

Хором: «Сломала систему!» — Алина Горносько.

А: На чемпионате мира мы нормально общались с ней, все в порядке. Напряжение было в первые дни, но потом уже все стало как обычно. Когда нет соревнований, мы нормально общаемся со всеми. У нас дружба народов, никто никому предметы не прокалывает и не ломает, допинг не подсыпает (смеется).

— При этом вокруг спорта и нашей сборной хватает жесткой риторики вперемешку с политикой, особенно во время Олимпиады.

А: Тогда мы вообще старались не залезать в интернет. Были же протесты, появлялись петиции за отмену Олимпийских игр, нас осуждали за то, что мы выступаем, пока люди умирают от ковида. Это было очень обидно и несправедливо, они же не стояли на нашем месте. После таких заголовков старались никаких новостей не читать.

Д: Еще многие писали, зачем ехать на соревнования без флага и гимна, называли это предательством. Я так не считаю.

А: Я тоже. Наоборот, несмотря на все трудности, мы ехали и выступали, в мире гимнастики все знают, из какой мы страны. В Японии все называли нас россиянками. Конечно, было бы приятнее выступать на Олимпиаде и чемпионате мира под своим флагом — возможно, даже по-другому бы судили.

— Политика же окончательно пришла в спорт, обратный тезис очень наивен?

Д: Да… Спорт уже давно не вне политики.

А: Сейчас уже работает принцип «Политика в спорте», стоит вспомнить те же новости о бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.

— Вы же как раз пристально следите за фигурным катанием и будете его смотреть на Играх?

Д: Да. Наши фавориты в Пекине? Камила Валиева и Аня Щербакова (хором).

А: Конечно, все достойны. Сложно выбрать тех, кто поедет на Олимпиаду. Есть же еще Саша Трусова, Майя Хромых, жалко, что Даша Усачева получила травму недавно. И, конечно, Туктамышева, к которой большое уважение. Она катается по-другому, у нее взрослое, женственное катание. Чувствуется, как «малышки» больше побаиваются, соревнуются, а Лиза выходит и кайфует даже от себя.

Пожить без «опять засудили»

— Почувствовали скачок популярности за последние месяцы?

А: Нет.

Д: Да! Все любят скандалы, интриги, расследования, поэтому после Олимпиады о гимнастике говорит каждый.

А: Теперь каждый пятый «разбирается» в правилах, комментирует их. Если раньше были сплошные новости по ковиду, то после Олимпиады — только гимнастика.

Д: Это плюс. О художественной гимнастике хотя бы начали говорить, стали замечать, хоть как-то раскрутили и продвинули. А на себе все-таки не ощущаем, не считая подписчиков в Instagram.

— Такое внимание общественности к скандалам уже надоело?

Д: Хотелось бы скорее от этого избавиться, чтобы утихло, все как-то забыли, а то на каждом шагу говорят. В какой-то момент уже действительно раздражало, хотелось спокойно пожить без «опять засудили» и прочего.

— Ощущаете со своей стороны профессиональную задачу популяризировать гимнастику и другими способами? Это важно для спортсменов?

А: Мне кажется, да, потому что целыми сутками спорт. Можно прийти на какое-нибудь шоу, телеканал — и развеяться, и получить совершенно другой опыт, новые эмоции. Думаю, это важно для каждого спортсмена. Для нас это не в напряг.

— А категория лакшери-мероприятий, тусовка шоу-бизнеса вам близки?

Хором: Нет!

А: Мы стесняемся. Пока что туда не очень тянет. Мы спортсмены, а там звезды — у них другой мир, от которого немножко не по себе. Не на все события, куда нас приглашают, мы ходим.

Д: Это совсем другое, на таких мероприятиях страх есть.

— При этом вы выступаете в тысячах страз — чистая роскошь.

Д: В гимнастике так надо — чем больше камней, тем лучше!

А: Да, купальники — дорогое удовольствие. Некоторые из них оплачивают Ирина Александровна, федерация. А так они очень дорого стоят. Сейчас уже у шестилетних детей на купальниках по тысяче камней, родители отдают бешеные деньги за один купальник. Средняя стоимость наших — сто с небольшим тысяч (рублей). Некоторые продаем, некоторые остаются в Новогорске, их могут надеть гимнастки сборной России. На память пока ничего не оставляли.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTUvTbktBLB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTUvTbktBLB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTUvTbktBLB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arina and Dina Averins️️️️️ (@arishadina1998)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По новым правилам

— К купальникам теперь будут новые требования. В чем фишка?

Д: Не все так страшно, как у многих написано. Они не хотят делать эффект длинных ног, как в синхронном плавании. У нас обычно идет бежевая сетка на боках, чтобы ноги визуально удлинялись. Сейчас этого делать нельзя, можно просто цветную ткань на бедра. Эстетически это особой роли не играет.

— Про купальники нередко говорят в контексте объективации женщин. Вас это когда-нибудь смущало?

Д: Я не люблю выходить в слишком открытом, это неудобно. Трудно привыкнуть, как и сложно выйти в первый раз в купальнике без юбки. Представляешь, как все на тебя будут смотреть, думаешь: «Какой кошмар, буду позориться». На самом деле — а что юбка сделает? Когда выходишь, она закрывает ляжки и попу, а при движении все видно. Сейчас стараемся следить за модой, чтобы шить красивые купальники. Сохраняем информацию с модных показов, можем чуть-чуть взять оттуда идею, но сделать по-своему.

— Еще грядут изменения в правилах судейства, которые вы в последнее время детально изучаете. Как впечатления?

Д: Если честно, правила не очень. Что-то нравится, что-то нет. Но артистики станет больше, надо красиво показывать музыку, стиль, манеру — это про настоящую художественную гимнастику. Есть сложности, но сложно всем.

А: Есть много как плюсов, так и минусов. Мне нравится, что две танцевальные дорожки, то есть ты стала больше танцевать и показывать саму художественную гимнастику, меньше «бросай-лови». Ушел эффект предмета, зато появилась настоящая художественная гимнастика. Например, 16 секунд вообще обязательно просто танцевать с предметом.

Появились унитарные элементы, в которых можешь совмещать два элемента. Стало много однообразных упражнений из-за того, что они немного не продумали стоимость бросков, ловли, перекатов, поэтому все делают самый дорогой набор, а упражнения смотрятся одинаково в плане предмета. Ирина Александровна говорила, что если мы с головой подойдем к этим правилам, то все хорошо будет.

— Это заметно освежит конкуренцию в сборной? И так ведь напрягает, когда кто-то наступает на пятки.

Д: Напрягает. В зале напряженная обстановка, потому что молодое поколение уже смотрит на нас типа: «Что вы еще тут делаете, не пора ли на пенсию? Уступите нам дорогу». Но это я так чувствую. Считаю, каждый должен добиваться сам, мы же тоже были на длинной скамейке запасных, двигались все ближе и ждали своего момента, тренировались, чтобы показать результат. Мы не смотрели на Яну (Кудрявцеву) и Риту (Мамун) с посылом «Заканчивайте быстрее». Наоборот, я от них фанатела и что-то брала от них, чтобы быть такой же крутой.

А: Конкуренция есть в любом виде спорта, она чувствуется. Иногда даже смотрят косо. Но каждый от нее становится только лучше, ведь видит, как другой что-то делает, и хочет тоже научиться.

Д: Главное, что заканчивается тренировка, и все хорошо общаются — это плюс. Все, что происходит в зале и на соревнованиях, там и остается, а в жизни все обычно.

— Сменяются ведь не только правила, но и ключевые лица в Международной федерации гимнастики. Следили за выборами в технический комитет?

Д: Да, это было на отдыхе. Как раз вечером узнали, что (на смену Наталье Кузьминой) выбрали Ноху Абу Шабана, Ирина Александровна написала. Пошли к ней, она очень радовалась. Мы тоже, это правда интересовало. Ирина Александровна очень переживала, поэтому мы ее поддерживали и сразу поздравили. Тогда она выдохнула. Посмотрим, что будет дальше. Не знаем, что сделает новая глава.

А: Раз Ирина Александровна дала понять, что это к лучшему, значит так и есть. Она в этом лучше разбирается.

В спорте надо быть стервой?

— На чемпионате мира, как и в Новогорске долгое время, вы жили в отдельных комнатах из-за регламента, а сейчас на базе вновь вдвоем. Как вам в итоге комфортнее на данный момент?

А: За последний год мы привыкли жить по одному, потому что так и жили еще с 2020 года. Нас расселили, мы жили за стенкой с дверьми нараспашку. Уже к концу прошлого года нас поселили вдвоем, так как знали, что мы и так ходим друг другу. Говорят: «Ладно, Аверины живут вместе». Так было и в этом году, но с середины июля мы жили порознь и не пересекались вообще до Олимпиады. Первое время из-за разлуки было сложно, но потом привыкли. Главное — вещи поделить (смеется). А в обычное время спокойно живем в разных квартирах — у каждой своя.

— И кто сильнее в быту?

Д: Ариша. Мне так лень, я даже пожалуюсь. У нас вообще нет времени, даже в свободные вечера по выходным вождение и уроки английского. Пока все закончим, пока перекусим — ложимся поздно, встаем рано. Если выходной, то он тоже расписан, и у нас так будет до Нового года. Так что устаем и лень убираться, даже времени нет.

— Как и на личную жизнь, вероятно? Соцсети же наверняка постоянно завалены, в том числе предложениями выйти замуж.

Д: Много пишет всяких левых людей, встретиться зовут. Поток в Direct стал больше.

А: Считаю, через интернет очень сложно знакомиться. Даже фотку можно сто раз отфотошопить перед тем, как выставить. Потом придешь на встречу…

Д: Это называется свидание (смеется).

А: Знаешь, бывают и деловые встречи, и могут просто позвать в парк погулять!

Д: Но пока ни с кем ничего у нас нет. Ни общения, ни встреч. Была и до сих пор есть закрытая база, вот мы на ней и сидим. Сейчас нет возможности, а когда начинается соревновательный сезон, то и времени. В голове одни тренировки, с утра до ночи в зале.

А: Жизнь идет, но всему свое время. Надо жить сегодняшним днем, ты не знаешь, что будет завтра. Можно строить планы, но не заниматься глобальным планированием.

— По характеру же вы четко делитесь на папину и мамину дочку?

А: Я на папу похожа, а Дина — на маму. Могу сказать, что у меня папин характер — более нежный, юмористический. И у старшей сестры тоже.

Д: А мы с мамой всех строим!

— Мне как раз запомнилась фраза Светланы Хоркиной, что в спорте надо быть стервой и даже чуть быдловатой…

А: Да, вот и у Дины подходит характер под спорт.

Д: Только последнее — не в плане общения с людьми, конечно. Это про поведение на площадке, с предметом, спортивную наглость.

— А какая у вас сейчас мечта вне спорта?

А: Сноуборд освоить и прокачаться в фигурном катании. Хочется, чтобы после карьеры пригласили в «Ледниковый период».

Д: Мы общались с Ильей Авербухом в Нижнем Новгороде, он предложил попробовать. Тренировались для себя, но потом вернулись в зал.

— С кем занимались?

Д: Первое катание у нас было с Ильей. Очень страшно.

А: Мне нет, я привыкшая падать. Это совместимые вещи (смеется).