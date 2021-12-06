Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Удинезе
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Калгари
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетик
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
15
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Чикаго
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Торонто
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Сан-Хосе
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
17
Все события
Фоторепортажи
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Легенда советской гимнастики объяснила страхи современных спортсменок

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснила страх, который испытывают современные спортсменки во время тренировок и выступлений.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бывшая гимнастка отреагировала на слова абсолютной чемпионки мира Ангелины Мельниковой о том, что на тренировках при исполнении элементов бывает страшно каждый день. «Ну так у Ангелины и сложность запредельная! Мы не боялись до такой степени, как нынешние гимнастки. Мы делали не такие сложные элементы, шла какая-то постепенность обучения. Ты делаешь какой-то элемент на брусьях и постоянно его оттачиваешь и совершенствуешь. Поэтому чувство страха в нас не воспитывалось», — заметила Иванова.

Она добавила, что разница между нынешней спортивной гимнастикой и той, что была 1950-е и 1960-е, — колоссальная. «Сложно найти величину, которая бы измерила, как перевоплотилась и усложнилась гимнастика. Что будет дальше, уму непостижимо. Самое ценное, что мы наблюдаем прогресс в элементах, но борьба за качество остается прежней», — объяснила экс-спортсменка.

Иванова стала чемпионкой Олимпиады 1956 и 1960 годов в командном многоборье. Также в команде она дважды выигрывала первенство мира. После завершения спортивной карьеры Иванова начала тренировать, а сейчас работает комментатором на телевидении.

 Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»
Нурмагомедов заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь