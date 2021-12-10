«В отпуске постоянно ходили с паспортом: доказывали, что нам 21 год». Аверины посетили «Вечерний Ургант»
На Первом канале лидеры сборной России по художественной гимнастике ответили на вопросы Ивана Урганта.
На Первом канале лидеры сборной России по художественной гимнастике ответили на вопросы Ивана Урганта.
Сестры Дина и Арина Аверины посетили шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где ответили на вопросы — о ритуалах, отдыхе и любимой еде. Собрали для вас текстовую версию.
— Дина, вы побили рекорд Евгении Канаевой. Как она вас поздравила?
Дина: — Она была на соревнованиях. Сразу же после многоборья, когда я побила ее рекорд, Канаева подошла ко мне и поздравила.
— Это была искренняя радость?
Дина: — Да, она была очень рада.
— Как проходил чемпионат мира? Что было нетипичного в Японии?
Дина: — Нам запрещали даже выходить на улицу. Из отеля надо было проехать полгорода на такси из-за ковидных ограничений, чтобы попасть в зал.
— В Японии просто никуда не проехать?
Дина: — Да, но мы нашли другой выход. Ходили в столовую, а из столовой в зал. По такому пути можно было проехать в зал. Поэтому нам потом разрешили ходить по улице.
— Вы жили не вместе?
Дина: — Это ужасно.
Арина: — Мы жили по одному.
Дина: — А кто меня будить-то будет?
Арина: — Я отвечаю за то, чтобы Дина тоже проснулась.
Дина: — Я давала Арине карту от своего номера, а она сама приходила и будила меня.
— Вы редко живете по одному?
Дина: — Вообще никогда не живем.
Арина: — Только в Японии из-за ковида, там маленькие комнаты. Мы бы не поместились вдвоем (смеются).
— Вы выложили видеоблог, где вы в основном ищете, где можно поесть. Что это за проблема — где гимнасткам поесть?
Дина: — Это самая главная проблема. Еда — самое главное. Поешь, и день удался. В Японии нет еды — все сырое, острое, невкусное.
— А что для вас вкусно?
Дина: — Итальянская кухня, спагетти. Пицца, паста.
— Я заметил, что Ирина Винер-Усманова перед тем, как вы выходите, натирает вам уши.
Дина: — И не только.
— Я видел только это! У этого есть какое-то практическое применение?
Арина: — Это чтобы привести тебя в чувство, взбодрить.
Дина: — У кого как.
— Дина, теперь я знаю, как вас будит сестра.
Дина: — Арина кидает подушки в меня.
Арина: — Еще у нас есть ритуал: перед выходом я обязательно должна посмотреть Ирине Александровне в глаза и только потом выйти на ковер.
Дина: — Причем это долго. Впервые это случилось на чемпионате мира. Она просит посмотреть мне в глаза. Мы стоим, а я думаю, что мы играем в игру: кто быстрее моргнет, тот проиграл.
— Ну очевидно, да.
Дина: — Я не моргала.
— Очевидно, лучше не выигрывать у Винер даже в эту игру!
Дина: — Я не моргала. Она мне сказала: «Все, ты готова, иди». Только потом я поняла, что теперь это ритуал.
Арина: — Это она нас так настраивает.
Дина: — Она на самом деле нас так настраивает.
— Существуют ли в гимнастике суеверия? Какие они у вас?
Дина: — Это так все сложно, их много.
Арина: — Я выхожу с правой.
Дина: — Я — с левой. Иначе вообще ничего не пойдет. Это будет сидеть в голове.
Арина: — Обязательно нужно посмотреть Ирине Александровне в глаза. Еще у меня есть примета: предмет я должна держать в левой руке, а полотенце — в правой. Иначе нельзя.
— Как часто меняются правила в гимнастике? Как вы будете подстраиваться под эти правила, подходят ли они вам?
Дина: — Сейчас я вам все объясню на своем языке. Каждый олимпийский цикл — новые правила.
Арина: — Но сейчас исключение из-за пандемии — цикл 5 лет.
Дина: — Сейчас вышли новые правила. Теперь можно делать две танцевальные дорожки в упражнении. Это целых 16 секунд ты можешь танцевать и показывать настоящую художественную гимнастику. Просто что-нибудь делать с каким-нибудь предметом.
— Этому вы рады или нет?
Дина: — Конечно, рады.
Арина: — Да.
Дина: — Мы будем зажигать.
Арина: — Есть еще один плюс. Стало меньше бросков и ловли. Есть вероятность того, что ты меньше потеряешь.
Дина: — Но не факт. Мелкая работа — это тоже очень сложно.
Арина: — Да.
— На своем языке вы рассказали. Давайте теперь я. Булаву раз кинул!
Арина: — И надо еще ее интересно поймать как-то.
— Давайте так: вам нужно интересно поймать, а нам нужно в принципе поймать. И сейчас вот этих бросков стало намного меньше.
Дина: — Намного меньше.
— Риск меньше, что уронишь?
Арина: — Но стало больше мелкой работы.
— Мелкая работа — это усложнение?
Дина: — Да.
— Еще какие усложнения?
Арина: — Унитарные элементы, смежные элементы.
Дина: — Я объясню. Например, идет один элемент. Пассе, равновесие пассе. Его надо соединить еще с каким-нибудь элементом. Это называется унитарным элементом.
— К новым правилам вы готовы?
Арина: — Мы к ним готовимся.
Дина: — Привыкаем.
— Как вы отдыхаете? Я слышал, что вы провели отпуск в Дубае.
Дина: — Это было после соревнований, поэтому мы просто лежали и загорали. Мы решили сходить в бассейн.
Арина: — Там бассейн 21+ по возрасту, чтобы не мешали дети.
Дина: — Мы хотим зайти в бассейн поплавать, нам говорят — уходите отсюда, вам 16 лет. Я пошла за паспортом, показала его. Я два дня доказывала, что нам больше 21.
Арина: — Дина постоянно ходила с паспортом.