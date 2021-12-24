«Гадина и паскуда!» Как чемпионка Корбут обвинила тренера в изнасиловании

Грандиозный успех на Олимпиаде

Корбут родилась в белорусском городе Гродно, а спортивной гимнастикой начала заниматься для здоровья, не преследуя больших целей. Тем не менее, уже во втором классе на нее обратил внимание заслуженный тренер Советского Союза Ренальд Кныш. Ольга и ее наставник отлично сработались, талант девочки не вызывал никаких сомнений.

Стремительный прогресс позволил ей войти в ряды национальной сборной. Позиции многолетнего лидера команды Людмилы Турищевой быстро пошатнулись. Олимпиада 1972 года в Мюнхене стала звездным часом Корбут. В Германии она выиграла три золотые и одну серебряную медаль.

Ольга Корбут во время выступления | Источник: РИА "Новости"

Причем Ольга была настоящим революционером в мире спортивной гимнастики, исполняя элементы, которые до нее никто не делал. «Сальто на бревне» и «петля Корбут» — одни из них. После той Олимпиады о ней узнал весь мир, ее стали называть «чудом с косичками». А ведь Корбут тогда было всего 17 лет.

Она постоянно ездила в Америку на гастроли, общалась с президентом США Ричардом Никсоном, который даже приглашал ее на прием в Белый дом. Спортивные результаты при этом шли немного на спад, хотя на следующей Олимпиаде в Монреале в 1976 году Корбут все-таки добавила в коллекцию еще одну золотую и одну серебряную медали.

Брак с солистом «Песняров» и переезд в США

В 23 года она приняла решение о завершении карьеры. И через два года вышла замуж за солиста ансамбля «Песняры» Леонида Борткевича. Шикарная квартира в Минске, богатая жизнь, известность — все выглядело прекрасно. Однако вскоре стали возникать проблемы. Она потеряла партийный билет, из-за чего не получила работу в сборной страны.

В после аварии на Чернобыльской АЭС уехала в США вместе с мужем и ребенком. Они очень опасались за свое здоровье и решили кардинально изменить свою жизнь. Поначалу все было хорошо. Корбут занималась тренерской деятельностью, Борткевич успешно гастролировал с «Песнярами».

Свадьба Ольги Корбут и Леонида Борткевича | Источник: РИА "Новости"

Но довольно быстро гастроли сошли на нет, а заняться чем-то другим Борткевич не хотел и не мог. Поэтому в 2000 году он вернулся в Белоруссию. Поддерживать отношения на расстоянии Ольга и Леонид не захотели и через 22 года после свадьбы подали на развод.

После этого Корбут еще была замужем, но второй брак получился максимально коротким. А проблемы только накапливались. Была история, когда ее обвинили в краже продуктов в американском супермаркете, затем за мошенничество ее сына Ричарда посадили в тюрьму на три года и позже депортировали из страны.

В 2017 года стало известно, что великая чемпионка выставила на продажу все свои медали и кубки. Ольга уверяла, что это было сделано не из-за ее тяжелого финансового положения, а по причине того, что она хотела забыть о прошлой жизни.

История с изнасилованием

Но самый главный скандал прогремел гораздо раньше. В 1999 году Корбут дала интервью американским СМИ, где рассказала о том, что тренер Кныш насиловал ее прямо перед Олимпиадой в Мюнхене. Тогда в доинтернетовскую эпоху история не получила большой огласки.

Ольга Корбут и Ренальд Кныш | Источник: РИА "Новости"

Годы спустя продюсеры «Пусть говорят» раскопали все и собрали героев на передаче. Ольга подтвердила, что изнасилование действительно было, но произошло не в Мюнхене, а в Минске перед отъездом на Игры. Корбут заявила, что Кныш перебрал с коньяком и начал домогаться. Причем спортсменка уверяла, что тренер такое проделывал не только с ней.

Сам Кныш не смог присутствовать на той передаче, но ответил на обвинения по видеозвонку. И его реакция была очень эмоциональной.

Враньё с первого до последнего слова. Клевета. Какое хамство! Какая гадина и паскуда! У меня никогда не было мысли, чтобы Корбут стала моей женой. Ничего подобного. Такого не было. Я настолько далёк был от таких мыслей с кем-нибудь, и с ней, и с другими девочками. И вот благодарность за то, что я её сделал мировой знаменитостью. Хотела сделать себя ещё более знаменитой, поэтому и обвинила меня Ренальд Кныш