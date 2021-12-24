Александр Большунов проиграл сестрам Авериным и Даниилу Медведеву в рейтинге от ВЦИОМ

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В числе прочего опубликован рейтинг спортсменов, в котором первые места занимают гимнастки сёстры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%) и лыжник Александр Большунов (3%).

В 2021 году Александр Большунов во второй раз выиграл многодневку «Тур де Ски» и во второй раз стал обладателем Кубка мира по итогам сезона.