«Обжигающе горячо»: Севастьянова восхитила подписчиков фото в бикини
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
На фото гимнастка позирует в откровенном темном бикини на пляже.
«Обжигающе горячо», «Вы очень красивая, невероятный загар», «Какая шикарная леди», «Сногсшибательная девушка», — отреагировали подписчики 26-летней Севастьяновой.
Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. После Игр в Лондоне спортсменка завершила спортивную карьеру.