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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Обжигающе горячо»: Севастьянова восхитила подписчиков фото в бикини

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На фото гимнастка позирует в откровенном темном бикини на пляже.

«Обжигающе горячо», «Вы очень красивая, невероятный загар», «Какая шикарная леди», «Сногсшибательная девушка», — отреагировали подписчики 26-летней Севастьяновой.

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Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. После Игр в Лондоне спортсменка завершила спортивную карьеру.

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