«Обжигающе горячо»: Севастьянова восхитила подписчиков фото в бикини

На фото гимнастка позирует в откровенном темном бикини на пляже.

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Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. После Игр в Лондоне спортсменка завершила спортивную карьеру.