Запой в 15 лет. Жуткая история олимпийской чемпионки Наймушиной

Роды в поезде и порок сердца

Историю Елены Наймушиной с момента рождения можно считать нестандартной. Она появилась на свет в вагоне поезде в районе поселка Аскиз в Красноярском крае. Маму вместе с дочкой отправили в больницу прямо на ближайшей станции. Наймушина родилась с пороком сердца. Удивительно, но именно этот фактор предопределил ее будущую спортивную карьеру.

Дело в том, что врачи буквально умоляли ее маму, чтобы она отдала ребенка в спорт для укрепления здоровья. Та согласилась и выбрала для этого спортивную гимнастику. Елена стала заниматься у тренера Татьяны Шевчук. Поначалу наставник очень аккуратно давал ей нагрузки, опасаясь, что проблемы с сердцем могут в какой-то момент привести к печальным последствиям.

Однако позже Наймушина прошла полноценное медицинское обследование, которое вообще не выявило никаких проблем. Повторная диспансеризация показала тоже самое. То ли врачи изначально ошиблись с диагнозом, то ли это просто была возрастная проблема. Тем не менее, спортсменка все равно любила рассказывать, как победила серьезное заболевание на пути к мечте.

В какой-то момент занятия гимнастикой могли прекратиться. Мама спортсменки нашла себе нового ухажера и намеревалась уехать вместе с ним в Норильск. Понятно, что искать нового тренера и новую секцию там было бы невозможно. Тренер Наймушиной неоднократно ходила к ее маме и уговаривала оставить дочь в Красноярске. Она понимала, что к ней в руки попала уникальная спортсменка, с которой можно добиться крупных международных побед.

Олимпийский триумф и исчезновение

Елена в итоге осталась в Красноярске. И не зря. Уже в четвертом классе она победила на Спартакиаде школьников Советского Союза. Буквально через несколько лет Наймушина блистала на домашней Олимпиаде в Москве. 15-летняя спортсменка была безумно хорошо на том турнире, постеры с ее шпагатом разлетелись по всему миру. После окончания выступления к ней подбежал легендарный борец Иван Ярыгин и стал подбрасывать. У борцов соревнования проходили в схожее время, и он пришел поболеть за гимнасток.

Триумф в 15 лет не все могут выдержать. Нужна особая психологическая устойчивость или правильное окружение, которое подскажет, как дальше жить. Судя по всему, ни того, ни другого у Наймушиной не оказалось. А тут еще администрация Красноярска подарила ей шикарную трехкомнатную квартиру в центре города.

В юном возрасте Елена имела все, чего многие люди не могут добиться за всю жизнь. Найти мотивацию в такой ситуации было непросто. После Олимпиады спортсменка просто исчезла. Она должна была приехать на соревнования в «Динамо», чтобы потом отправиться на Кубок мира в Канаду.

Но ее долго никто не мог найти. А когда все же Наймушина объявилась, то была вызвана на ковер в Москву, где ее сравнили с настоящей преступницей и предательницей родины. Чиновники были уверены, что она забыла про то, сколько денег страна в нее вложила. В Торонто она все же поехала, однако на второй олимпийский цикл оставаться в спорте не стала.

Придуманная травма

Чтобы избежать лишних вопросов от спортивного руководства, она придумала травму. В интервью изданию «Спорт на Енисее» Наймушина рассказывала, что участвовала в Кубке Европы в Италии и там получила трещину в позвонке. Достаточно было сделать быструю проверку, чтобы понять, что никакого Кубка Европы в том году не было и в помине.

Тренер спортсменки Шевчук потом вспоминала, что за все время работы с Наймушиной у нее вообще не было никаких травм. Даже малейшие повреждения обходили ее стороной. Очевидно, знающие люди не поверили в историю Елены про некий Кубок Европы. Так или иначе, ей было уже все равно. Она твердо решила, что с профессиональным спортом ей больше не по пути.

И пропала уже окончательно. В 15 лет у нее начались жуткие запои. Проблема с алкогольной зависимостью лишила ее связи с тренерами. В определенной момент Елена все же взяла контроль над собой. В 18 лет он вышла замуж за латвийского велосипедиста Андриса Зелчи-Личмилиса и уехала с ним в Ригу. Там у пары родились трое детей — два мальчика и девочка.

Смерть в обшарпанной «однушке»

До поры до времени все было нормально. Елена ездила на показательные выступления, воспитывала детей, но в один момент взяла и бросила семью. И вернулась в Россию, где встретила тренера Сергея Григорьева. Вскоре они поженились и переехали в Тулу. Наймушиной предлагали должность руководителя Дворца спорта, однако ей больше нравилось тренировать маленьких детей.

Примерно за пять лет до смерти журналисты нашли олимпийскую чемпионку в скромной обшарпанной «однушке» в Красноярске. Оказалось, что второго мужа убили, после чего ей пришлось продать трёхкомнатную квартиру в центре и переехать в помещение бывшего детского сада. Там она жила с мамой.