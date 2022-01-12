Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Детройт
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Торонто
Б
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
13.01
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Тампа-Бэй
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Чикаго
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Ванкувер
52
Все события
Фоторепортажи
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
17«Небесная грация» раскрывает таланты
13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов фото в прозрачной юбке

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась новой фотографией в Instagram.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Российская спортсменка выложила фотографии с пляжа в прозрачной юбке в сетку и белом топе. За 16 часов с момента публикации фото собрало больше девяти тысячи лайков, а пользователи оставили сотни комментариев. «Это гипноз», «Как русалочка», «Попа просто ягодка», — восхитились фанаты в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Севастьянова регулярно публикует в Instagram откровенные снимки. В конце декабря она поделилась фото в коротком платье.

Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В активе россиянки также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады она завершила карьеру.

 Макгрегор изменился до неузнаваемости после тяжелой травмы
Мамаев сменит клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь