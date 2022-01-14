«В больницу по встречной полосе»: Аверина рассказала о страшной травме
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала страшную историю, которая произошла за год до Олимпиады.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала страшную историю, которая произошла за год до Олимпиады.
«На тренировке за два дня до чемпионата России я получаю травму спины. Все было очень плохо: почти не могу двигаться, но МРТ не показала ничего серьезного. Но 23 февраля, в день многоборья и отбора в сборную России, я проснулась и поняла, что даже не могу встать с постели. Ариша тогда уговаривала меня сняться, но я же девочка сильная, поэтому пошла на соревнования», — рассказала она журналу «7 дней».
Спортсменка заявила, что сразу после чемпионата России ей резко стало хуже, пришлось вызывать скорую помощь.
«Успела вывести Аришу на последний вид, она выигрывает, я расслабляюсь, и тут меня накрывает паническая атака: руки-ноги сводит, спина отказывает, дышать не могу. Ирина Александровна нашла меня лежащей в раздевалке: “В больницу везем. Быстро!” Из “Лужников” меня везли на скорой по встречке», — поделилась воспоминаниями гимнастка.
Дина Аверина отметила, что тренер постоянно узнавала о самочувствии спортсменки. Сама же гимнастка с трудом вернулась к спорту после перенесенной травмы. К Олимпиаде ей экстренно переделывали программу.