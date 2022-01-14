«В больницу по встречной полосе»: Аверина рассказала о страшной травме

«На тренировке за два дня до чемпионата России я получаю травму спины. Все было очень плохо: почти не могу двигаться, но МРТ не показала ничего серьезного. Но 23 февраля, в день многоборья и отбора в сборную России, я проснулась и поняла, что даже не могу встать с постели. Ариша тогда уговаривала меня сняться, но я же девочка сильная, поэтому пошла на соревнования», — рассказала она журналу «7 дней».