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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«В больницу по встречной полосе»: Аверина рассказала о страшной травме

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала страшную историю, которая произошла за год до Олимпиады.

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Источник: РИА "Новости"

«На тренировке за два дня до чемпионата России я получаю травму спины. Все было очень плохо: почти не могу двигаться, но МРТ не показала ничего серьезного. Но 23 февраля, в день многоборья и отбора в сборную России, я проснулась и поняла, что даже не могу встать с постели. Ариша тогда уговаривала меня сняться, но я же девочка сильная, поэтому пошла на соревнования», — рассказала она журналу «7 дней».

Спортсменка заявила, что сразу после чемпионата России ей резко стало хуже, пришлось вызывать скорую помощь.

«Успела вывести Аришу на последний вид, она выигрывает, я расслабляюсь, и тут меня накрывает паническая атака: руки-ноги сводит, спина отказывает, дышать не могу. Ирина Александровна нашла меня лежащей в раздевалке: “В больницу везем. Быстро!” Из “Лужников” меня везли на скорой по встречке», — поделилась воспоминаниями гимнастка.

Дина Аверина отметила, что тренер постоянно узнавала о самочувствии спортсменки. Сама же гимнастка с трудом вернулась к спорту после перенесенной травмы. К Олимпиаде ей экстренно переделывали программу.

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