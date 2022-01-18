Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
19.01
Филадельфия
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.01
Айлендерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
19.01
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
19.01
Вашингтон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
19.01
Оттава
Баффало
Хоккей. НХЛ
19.01
Филадельфия
Детройт
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Нью-Джерси
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
11:40 (мск), источник: Sports.Ru

Купальник Дины Авериной, в котором она выступила на Олимпиаде в Токио, выставлен на продажу за 144 тысячи рублей

Купальник российской художественной гимнастки Дины Авериной, в котором она выступила на Олимпийских играх в Токио, выставлен на продажу.

Наверх

На Играх в Токио Аверина завоевала серебро.

"Шикарный кружевной красный купальник, в котором Дина выступала под упражнение с лентой. Очень люблю эту работу.

Надеемся, что купальник найдёт новую хозяйку и продолжит сиять на ковре", — сообщается на странице мастерской дизайнера костюма Светланы Герасимовой в инстаграме.

Стоимость купальника — 144 тысячи рублей (2057 долларов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мастерская выставила на продажу за 126 тысяч рублей голубой купальник, в котором Дина Аверина выступила в Токио в упражнении с обручем.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь