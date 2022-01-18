Купальник Дины Авериной, в котором она выступила на Олимпиаде в Токио, выставлен на продажу за 144 тысячи рублей
Купальник российской художественной гимнастки Дины Авериной, в котором она выступила на Олимпийских играх в Токио, выставлен на продажу.
Купальник российской художественной гимнастки Дины Авериной, в котором она выступила на Олимпийских играх в Токио, выставлен на продажу.
На Играх в Токио Аверина завоевала серебро.
"Шикарный кружевной красный купальник, в котором Дина выступала под упражнение с лентой. Очень люблю эту работу.
Надеемся, что купальник найдёт новую хозяйку и продолжит сиять на ковре", — сообщается на странице мастерской дизайнера костюма Светланы Герасимовой в инстаграме.
Стоимость купальника — 144 тысячи рублей (2057 долларов).
Ранее мастерская выставила на продажу за 126 тысяч рублей голубой купальник, в котором Дина Аверина выступила в Токио в упражнении с обручем.