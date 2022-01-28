Российская гимнастка попозировала в купальнике рядом с Ferrari

В ноябре Мельникова рассказала, что каждый день на тренировках ей бывает страшно. «Во-первых, мы исполняем очень сложные элементы, а во-вторых, гимнастика — настолько травмоопасный вид спорта, что мы просто не знаем, когда что-то случится. Поэтому, когда захожу на сложный элемент, всегда все мысли в голове о том, что нужно быть аккуратной», — поделилась она.