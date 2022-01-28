Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Нэшвилл
Б
32
Хоккей. НХЛ
29.01
Питтсбург
Детройт
Хоккей. НХЛ
29.01
Рейнджерс
Миннесота
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Ванкувер
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Калгари
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Рейнджерс
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Каролина
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Сиэтл
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вегас
41
Все события
Фоторепортажи
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
17«Небесная грация» раскрывает таланты
13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская гимнастка попозировала в купальнике рядом с Ferrari

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала фото с отдыха в Дубае. Снимки доступны на ее странице в Instagram.

Наверх

На фотографиях 21-летняя российская гимнастка попозировала в бело-розовом купальнике рядом с красным кабриолетом Ferrari. «Другая реальность», — подписала снимки девушка. Под постом подписчики оставили десятки комментариев. «Разрыв сердечка», «Девушка все равно лучше», «Пожар», «Вам идет такая машина», — восхитились фанаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре Мельникова рассказала, что каждый день на тренировках ей бывает страшно. «Во-первых, мы исполняем очень сложные элементы, а во-вторых, гимнастика — настолько травмоопасный вид спорта, что мы просто не знаем, когда что-то случится. Поэтому, когда захожу на сложный элемент, всегда все мысли в голове о том, что нужно быть аккуратной», — поделилась она.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка Игр-2020 в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

 Российские фигуристы выиграли все золото чемпионата Европы
Роналду поделился мнением о сравнении с Роналдо и Роналдиньо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь