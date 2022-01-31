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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская гимнастка восхитила подписчиков фотографиями в красном купальнике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась новыми фотографиями. Снимки спортсменка опубликовала в Instagram.

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Россиянка попозировала в красном купальнике на пляже. Судя по геолокации, фото сделаны в Дубае. За час публикация собрала шесть тысяч лайков, пользователи восхитились постом и оставили десятки комментариев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Красотка!», «Геля, шикарная!», «Повезло жениху, с которым она на море», — написали фанаты.

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка Игр-2020 в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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