Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян завершил спортивную карьеру
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о решении закончить спортивную карьеру.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о решении закончить спортивную карьеру.
«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», — написал Далалоян.
Далалоян — олимпийский чемпион Игр-2020 в команде, трехкратный чемпион мира, в том числе чемпион мира в многоборье, пятикратный чемпион Европы.