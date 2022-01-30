Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Ванкувер
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Баффало
13
Хоккей. НХЛ
31.01
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Торонто
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Нью-Джерси
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
27
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Вегас
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Сан-Хосе
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
1Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
13:22 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян завершил спортивную карьеру

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о решении закончить спортивную карьеру.

Наверх
Источник: Reuters

«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», — написал Далалоян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Далалоян — олимпийский чемпион Игр-2020 в команде, трехкратный чемпион мира, в том числе чемпион мира в многоборье, пятикратный чемпион Европы.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь