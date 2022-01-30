Российский гимнаст Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру

«Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру, это не так, меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом, и впереди нас ждет много больших турниров», — написал Далалоян.