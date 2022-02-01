Украинская гимнастка Ризатдинова обвинила Россию в нечестной конкуренции со времен Кабаевой

"В нашем виде спорта, как правило, первое и второе место занимает Россия, а человек пять борются за несчастную бронзу. Искренне могу сказать, что российские гимнастки действительно сильные, они реально очень сильные. Но! Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если Украина или любая другая страна допустит ошибку, то это все, какая тут медаль, ты же допустила ошибку. А почему-то российские гимнастки, если они даже допускают ошибку, стоят на пьедестале, хотя это нонсенс! И мы можем эту линию четко проследить с 2000 года. Еще когда Кабаева потеряла обруч и стала третьей. Окей, она была супер, она — это эпоха, но была допущена ошибка, а она становится третьей. Российские гимнастки — очень сильные, это правда, никто ничего не говорит. Но классно, когда идет честная и здоровая конкуренция.