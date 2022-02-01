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19:07 (мск), источник: Sport24

Украинская гимнастка Ризатдинова обвинила Россию в нечестной конкуренции со времен Кабаевой

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, обвинила Россию в нечестной конкуренции со времен знаменитой российской гимнастки Алины Кабаевой.

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Источник: instagram.com/anna_rizatdinova

"В нашем виде спорта, как правило, первое и второе место занимает Россия, а человек пять борются за несчастную бронзу. Искренне могу сказать, что российские гимнастки действительно сильные, они реально очень сильные. Но! Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если Украина или любая другая страна допустит ошибку, то это все, какая тут медаль, ты же допустила ошибку. А почему-то российские гимнастки, если они даже допускают ошибку, стоят на пьедестале, хотя это нонсенс! И мы можем эту линию четко проследить с 2000 года. Еще когда Кабаева потеряла обруч и стала третьей. Окей, она была супер, она — это эпоха, но была допущена ошибка, а она становится третьей. Российские гимнастки — очень сильные, это правда, никто ничего не говорит. Но классно, когда идет честная и здоровая конкуренция.

В 2016 году, когда я заняла третье место, а россиянка Кудрявцева стала второй… Она допустила ошибку, но оказалась на втором месте. Я просто понимаю: если б я допустила ошибку, ни о какой бронзе речи бы не шло. Было бы в лучшем случае шестое-седьмое место", — сказала Ризатдинова на ютуб-канале ОСТРОВ.

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