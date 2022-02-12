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09:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская гимнастка восхитила фанатов снимками в купальнике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала новые фотографии, сделанные во время недавнего отдыха в Дубае. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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Девушка запечатлена на снимках в бело-розовом купальнике на пляже. За несколько часов публикация собрала 29 тысяч лайков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи восхитились фотографиями гимнастки и оставили десятки восторженных комментариев. «Богиня красоты», «Не только чемпионка, но и красавица», «Ослепила своей красотой закат солнца», — написали фанаты.

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка Игр 2020 года в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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