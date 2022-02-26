Российские гимнасты будут выступать без гимна на международных соревнованиях

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ТАСС, 26 февраля. Гимн России не будет звучать в случае побед российских спортсменов на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщает пресс-служба FIG.

«Национальные флаги России и Белоруссии не должны вывешиваться, а гимны не должны исполняться на любых мероприятиях, санкционированных FIG, до особого распоряжения. Все мероприятия Кубка мира и Кубка вызова, запланированные на проведение в России и Белоруссии, отменяются, и никакие другие мероприятия FIG не будут проводиться в России или Белоруссии до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

В пятницу исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.