FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе после того, как технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отклонил протест украинской делегации. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Белоруссии. Этот протест разбирал техком FIG», — заметила Родионенко.

«Мы будем выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики. Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение все равно присутствует», — добавила собеседница ТАСС.