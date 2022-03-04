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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Выступавшая за СССР гимнастка Чусовитина победила на этапе Кубка мира

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина одержала победу на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

46-летняя Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, стала лучшей в опорном прыжке. Она набрала 13,433 балла. Второе место заняла венгерка Ченге Бачкаи с 13,150 балла. Тройку призеров замкнула россиянка Виктория Листунова. Она получила за прыжок 13,133 балла.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. 25 июля 2021 года, после соревнований на Олимпийских играх в Токио, где гимнастка заняла 11-е место в квалификации в опорном прыжке и не попала в финал, она объявила о завершении карьеры. Однако 1 октября Чусовитина решила вернуться к выступлениям и готовиться к Азиатским играм 2022 года.

Чусовитина вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.

Чусовитина — трехкратная чемпионка мира. Также она становилась победительницей чемпионата Европы и дважды брала золото на Азиатских играх.

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