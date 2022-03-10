Дина Аверина выиграла многоборье на чемпионате России
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дина Аверина заняла первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дина Аверина заняла первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.
По итогам четырех упражнений Дина Аверина набрала 141,60 балла, второй стала ее сестра Арина (140,80), третье место заняла Лала Крамаренко (140,20).
Дина Аверина ранее побеждала в индивидуальном многоборье на чемпионате России в 2017 и 2018 годах.