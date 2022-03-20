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12:55 (мск), источник: ТАСС

В международной федерации требуют дисквалифицировать гимнаста Куляка и тренера Родионенко

Как сообщила ТАСС Родионенко, окончательное решение должно быть принято в конце марта.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать на один год российского гимнаста Ивана Куляка, а также двух тренеров сборной России Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина за поведение спортсмена во время церемонии награждения на мартовском этапе Кубка мира в Дохе. Об этом ТАСС сообщила Родионенко, которая на турнире в Катаре являлась руководителем делегации.

На этапе Кубка мира, который проходил в начале марта в Дохе, Куляк, занявший третье место в упражнениях на брусьях, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Выиграл соревнования украинец Илья Ковтун, серебро завоевал Милад Карими из Казахстана. Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине. В России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z.

«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год, — сказала Родионенко. — Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела».

Собеседница ТАСС пояснила, что окончательное решение о годичной дисквалификации должна принять дисциплинарная комиссия независимого фонда гимнастической этики. «Отведено три недели на все, они хотят как можно быстрее завершить рассмотрение дела. Решение должно быть принято в конце марта», — сказала Родионенко.

«Тогда, во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые. Нас с Калабушкиным, в свою очередь, хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого (около 57 тыс. рублей — прим. ТАСС)», — заметила старший тренер сборной России.

«Украинские спортсмены в Дохе нарушали все правила соревнований, они выходили на помост обернутыми в свой национальный флаг, отказывались от участия в церемониях награждения, если в них принимали участие наши девочки. Хочу сказать, что такого унижения за всю свою очень долгую тренерскую карьеру я никогда не испытывала, даже после нашего бойкота Олимпийских игр в США в 1984 году ничего подобного не было. В Катаре унижали не нас, унижали страну нашу. В Дохе я подошла к представителю FIG и спросила, почему украинцы так себя ведут на помосте, на что мне тот ответил, что ничего не может с этим поделать», — заключила Родионенко.

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