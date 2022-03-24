Линой Ашрам, не пустившая Дину Аверину к золоту ОИ, решила закончить карьеру

Сообщается, что в скором времени Ашрам проведёт пресс-конференцию, на которой, как ожидается, объявит о завершении карьеры. Спортсменка может войти в тренерский штаб сборной Израиля по художественной гимнастике. Ей уже поступило соответствующее предложение от национальной федерации.