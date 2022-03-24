Линой Ашрам, не пустившая Дину Аверину к золоту ОИ, решила закончить карьеру
Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам решила завершить карьеру.
Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам решила завершить карьеру.
Сообщается, что в скором времени Ашрам проведёт пресс-конференцию, на которой, как ожидается, объявит о завершении карьеры. Спортсменка может войти в тренерский штаб сборной Израиля по художественной гимнастике. Ей уже поступило соответствующее предложение от национальной федерации.
На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили летом 2021 года, Линой Ашрам опередила российскую гимнастку Дину Аверину, завоевавшую серебряную медаль, и белоруску Алину Горносько.