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11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Видео дня: старейшая гимнастка мира вытворяет удивительные трюки на брусьях

Немка Йоханна Кваас является обладательницей удивительного достижения. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая гимнастка в мире в возрасте 86 лет. Сейчас ей уже 96, но новые ролики с ее выступлениями все еще регулярно появляются на YouTube.

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Йоханна родилась в Германии в 1925 году, когда страна еще носила название Веймарская республика. Гимнастикой она занималась с раннего детства, но прогресс спортсменки прервала война. Принять участие в крупных соревнованиях Йоханне так и не довелось, и после окончания школы она поступила в университет, а затем занялась тренерской деятельностью.

На этом поприще Йоханна достигла определенных успехов — она воспитала таких спортсменов как Барбара Дикс-Штольц и Кристель Фельгнер-Вундер, которые открывали летние Олимпийские игры 1964 года. К 30 годам Йоханна оставила занятия гимнастикой и сосредоточилась на семье.

Когда ее дети выросли, Кваас решила вернуться к любимому занятию. 56-летняя спортсменка стала постоянно тренироваться и выступать на соревнованиях ветеранов, где была на ведущих ролях и регулярно завоевывала награды.

Популярность пришла к Йоханне в 2012 году, когда кто-то выложил на YouTube запись с ее выступления на соревнованиях Turnier der Meister. Зрители были поражены ловкостью и профессионализмом 86-летней женщины, которая с легкостью выполняла элементы на брусьях и ковре. Ролики стали вирусными, в тот же год Йоханну включили в Книгу рекордов Гиннеса как старейшую гимнастку на планете.

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Кваас уже далеко за 90, но она продолжает поддерживать форму и выступать. Спортсменка каждый день занимается в спортзале, любит плавание и танцы. Всего несколько лет назад Йоханна впервые прыгнула с парашютом, исполнив свою давнюю мечту.

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Занятия спортом позволяют немке забыть о проблемах со здоровьем.

«Я занимаюсь гимнастикой, чтобы не быть восприимчивой к падениям. Это хорошая профилактика. Я не принимаю никаких таблеток и не болею. Единственный раз, когда я слегка простужалась, я находилась в Сингапуре — кондиционер работал очень сильно», — рассказывала Кваас.

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Сейчас Йоханна не только участвует в соревнованиях, но и устраивает по всему миру мотивационные выступления для пожилых людей.

«У меня старое лицо, но сердцем я молода. Возможно, когда я перестану заниматься гимнастикой, придет день моей смерти», — заявляет удивительная спортсменка.

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