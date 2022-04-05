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10:47 (мск), источник: ТАСС

Призер чемпионата мира гимнастка Еремина завершила карьеру в возрасте 20 лет

Спортсменка сообщила, что приняла такое решение из-за проблем со здоровьем.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 5 апреля. Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017 года россиянка Елена Еремина объявила о завершении карьеры. Об этом Еремина сообщила в понедельник в своем Telegram-канале.

Спортсменка отметила, что приняла решение по состоянию здоровья.

«Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить», — написала спортсменка.

«Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах. Помимо спины травм было много — это большой спорт, которые впоследствии, после операционного периода, давали о себе знать все это время. Ментально я сломалась. Я выгорела», — добавила она.

Ереминой 20 лет. Она стала серебряным призером чемпионата мира 2017 года в упражнениях на брусьях и бронзовым в многоборье. В том же году Еремина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в упражнениях на брусьях.

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