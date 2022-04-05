Призер чемпионата мира гимнастка Еремина завершила карьеру в возрасте 20 лет

ТАСС, 5 апреля. Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017 года россиянка Елена Еремина объявила о завершении карьеры. Об этом Еремина сообщила в понедельник в своем Telegram-канале.

Спортсменка отметила, что приняла решение по состоянию здоровья.

«Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить», — написала спортсменка.

«Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах. Помимо спины травм было много — это большой спорт, которые впоследствии, после операционного периода, давали о себе знать все это время. Ментально я сломалась. Я выгорела», — добавила она.